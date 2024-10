Khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoàn

Ngày 13-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết vừa thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Hoàn, sinh năm 1988 (ngụ thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang (Phòng Cảnh sát kinh tế) tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Hoàn. Ảnh: CA tỉnh Kiên Giang Theo điều tra, khoảng tháng 9 năm 2019, Hoàn gặp gỡ 03 bị hại, nói với các bị hại có khả năng xin được chủ trương đầu tư dự án và làm được các thủ tục chuẩn bị đầu tư trên thửa đất có diện tích 50.369 m2 tại ấp 4, xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc (Kiên Giang). Sau đó, Hoàn về đã lập công ty TNHH MTV Hoàng Kim Long, sau đó các bị hại tin tưởng đưa tiền cho Hoàn, sau khi nhận tiền Hoàn đã tiêu xài cá nhân, tổng số tiền chiếm đoạt là 5.000.000.000 đồng. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.