Khẩn: Truy tìm nghi phạm giết vợ ở Vĩnh Phúc

Đêm ngày 12/10/2024, Cơ quan CSĐT (CSHS) Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo của Công an xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương về việc tại đường tỉnh lộ 309 thuộc địa phận thôn Bồ Yên, xã Hướng Đạo xảy ra vụ giết người, nạn nhân là chị Hà Thị Duyên, SN 1997 ở xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là Nguyễn Văn Thiệu, SN 1997, trú tại thôn Cổng Sau, xã Hướng Đạo, Tam Dương, Vĩnh Phúc (chồng chị Duyên).

Đối tượng Nguyễn Văn Thiệu. Ảnh: CA tỉnh Vĩnh Phúc

Cơ quan CSĐT (CSHS) Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng Thiệu thì kịp thời bắt giữ và báo ngay cho Cơ quan CSĐT(CSHS) Công an tỉnh Vĩnh Phúc qua số điện thoại 0692621236 hoặc Điều tra viên Chu Văn Công, SĐT: 0866.678.688 hoặc cơ quan công an gần nhất để phối hợp giải quyết theo quy định.

Cơ quan CSĐT (CSHS) Công an tỉnh Vĩnh Phúc sẽ thưởng nóng cho ai cung cấp thông tin có giá trị và giữ bí mật, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người cung cấp tin, đồng thời yêu cầu đối tượng Nguyễn Văn Thiệu sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của Pháp luật.