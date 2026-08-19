Khởi tố nhóm 'quái xế' mang hung khí, chạy xe lạng lách gây rối trên đường

Công an TP Huế vào cuộc xác minh và làm rõ nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, chay xe lạng lách trên đường gây rối trật tự công cộng.

Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Anh T. (SN 2010); Hồ Ngọc Nhật Q. (SN 2009); Nguyễn Trung D. (SN 2010) và Bùi Nguyễn Gia K. (SN 2009) cùng trú TP Huế về tội “Gây rối trật tự công cộng” , quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm những người liên quan còn lại theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế phối hợp với một số đơn vị liên quan điều tra, làm rõ hành vi của nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách trên nhiều tuyến đường, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Nhóm “quái xế” bị triệu tập đến cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: CACC)

Nhóm người liên quan gồm những người bị khởi tố kể trên và Cao Vương H. (SN 2011); Trần Quốc L. (SN 2012); Lê Võ Đức M. (SN 2010); Văn Viết H. (SN 2010), cùng trú TP Huế .

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, khoảng 1h ngày 17/8, Hồ Ngọc Nhật Q. nhắn tin rủ Bùi Nguyễn Gia K. chạy xe lạng lách trên đường phố. Sau đó, Q. tiếp tục rủ Trần Anh T. tham gia. T. rủ thêm Cao Vương H. và Trần Quốc L. cùng đi, rồi điều khiển xe đến khu vực chân cầu Tuần lấy 2 cây dao phóng lợn tự chế chuẩn bị từ trước.

Tại khu vực đồi Vọng Cảnh, nhóm “quái xế” tập trung rồi tiếp tục rủ thêm Nguyễn Trung D. và Lê Võ Đức M. cùng tham gia. Nhóm này điều khiển nhiều xe máy, mang theo 2 cây dao phóng lợn tự chế, di chuyển với tốc độ cao, lạng lách qua nhiều tuyến đường như Ngự Bình, Điện Biên Phủ, Nguyễn Huệ, Hùng Vương, An Dương Vương, Âu Cơ và khu vực siêu thị AEON Mall. Trong quá trình di chuyển, nhóm tiếp tục rủ Văn Viết H. tham gia.

Sau đó, các nhóm nhập thành đoàn khoảng 7 xe máy với khoảng 15 người, chạy tốc độ cao, lạng lách, mang theo hung khí, gây náo loạn trên đường phố. Khi đến khu vực đường Hùng Vương, trước chợ An Cựu, nhóm này bị một nhóm thanh niên khác đi xe mô tô khiêu khích nên lập tức quay xe đuổi theo.

Khi đến khu vực giao nhau giữa các tuyến đường Hùng Vương - Bà Triệu - Nguyễn Huệ, do chạy với tốc độ cao, lạng lách và không làm chủ tốc độ, xe do Hồ Ngọc Nhật Q. điều khiển đâm vào cột biển báo tại dải phân cách rồi tự ngã. Sau khi xảy ra tai nạn, một số kẻ trong nhóm quay lại đưa Q. đi cấp cứu, những người còn lại nhanh chóng giải tán.