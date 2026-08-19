‘Cô giáo Hương’ đóng clip quảng cáo Loramen với Phú Lê là ai?

Tài khoản mạng xã hội “Cô giáo Hương” thường xuyên đăng tải các video quảng cáo về sản phẩm Loramen (được quảng cáo giúp tăng cường sinh lý nam) do vợ chồng Phú Lê sản xuất. Vậy “cô giáo Hương” là ai?

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Văn Phú, tức Phú Lê (SN 1980), Lã Thuý Kiều (vợ Phú Lê, SN 1985, cùng trú phường Hoàng Mai, Hà Nội), Phùng Thị Khanh (SN 1981, trú phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội), Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1976, trú phường Bạch Mai, Hà Nội) về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Phú Lê và "cô giáo Hương" trong clip quảng cáo sản phẩm Loramen. Ảnh chụp màn hình.

Theo kết quả điều tra bước đầu, từ năm 2017 đến năm 2023, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú đã tham gia thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng, Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group. Thông qua 3 công ty nêu trên, Lã Thúy Kiều đã thuê gia công, buôn bán nhiều sản phẩm hàng hóa ra thị trường.

Liên quan đến các hoạt động quảng cáo bán hàng trên mạng, Phú Lê thừa nhận bản thân chưa tìm hiểu đầy đủ về các sản phẩm, cũng như các giấy tờ công bố liên quan nhưng vẫn thực hiện quảng cáo để bán cho người tiêu dùng. Trong đó có sản phẩm Loramen đã quảng cáo không đúng sự thật, quá sự thật để bán được nhiều hàng, dẫn đến khách hàng không hài lòng.

Vẫn theo lời khai của Phú Lê, bị can thực hiện quảng cáo do tin tưởng vợ. “Vợ đưa sản phẩm cho thì mình quảng cáo”, Phú Lê nói, đồng thời thừa nhận bản thân chưa từng sử dụng những sản phẩm này.

Đáng chú ý, trên mạng xã hội ngoài Phú Lê ra thì còn một tài khoản khác mang tên “cô giáo Hương” – Loramen thường xuyên đăng bài, video quảng cáo nhãn hàng Loramen.

Tài khoản mạng xã hội "cô giáo Hương" quảng cáo các sản phẩm Loramen. Ảnh chụp màn hình.

Cụ thể, trên trang TikTok “cô giáo Hương” – Loramen có hơn 4000 lượt follower, 26,7 nghìn lượt thích. Tài khoản này đăng tải hàng chục clip giới thiệu sản phẩm Loramen được chiết xuất từ thiên nhiên với công dụng tăng cường sinh lý nam…

Ngoài sản phẩm trên, một số tài khoản khác “cô giáo Hương” có hàng triệu lượt thích, hàng trăm nghìn follower còn quảng cáo nhiều mặt hàng khác như máy cạo râu, sữa rửa mặt Loramax, sữa tắm…

Theo tìm hiểu của phóng viên, “cô giáo Hương” tên thật là Nguyễn Thị Hương. Người này không phải là giáo viên. Đây chỉ là tên tài khoản trên mạng xã hội.

Trên các trang mạng xã hội “cô giáo Hương” được biết đến là người sáng tạo nội dung số, bán hàng online…

"Cô giáo Hương" cùng Phú Lê quay clip về nơi sản xuất các mặt hàng như Loramen. Ảnh chụp màn hình.

Ngoài các video quảng cáo sản phẩm Loramen với Phú Lê, trong một số clip có sự xuất hiện của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) vừa bị cơ quan điều tra khởi tố về 2 tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, tháng 4/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Hương chủ tài khoản fanpage “Cô Giáo Hương” và “Lan Hương Nguyễn” đăng tải clip có nội dung đánh bạc.

Người này thừa nhận việc dàn dựng clip có nội dung đánh bạc rồi đăng tải lên mạng xã hội Facebook nhằm câu “like”, câu “view”, tăng lượt tương tác để kinh doanh sản phẩm của mình. Việc đăng tải các clip này là hành vi vi phạm pháp luật, kích động tệ nạn xã hội, đánh bạc.