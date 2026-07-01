Khởi tố nhân viên quán karaoke Đỗ Phương Thúy SN 2007 và hàng loạt thanh niên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Phương Thúy và nhiều đối tượng.

Công an tỉnh Lào Cai ngày 17/7/2026 cho biết, Công an xã Trấn Yên mới đây đã liên tiếp làm rõ nhiều đối tượng có hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Đáng chú ý, lực lượng Công an đã mưu trí khuất phục hàng loạt đối tượng ngoan cố dù có kết quả test nhanh âm tính.

Cụ thể, trước đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng trinh sát phát hiện một nhóm nhân viên phục vụ quán karaoke trên địa bàn thường xuyên sử dụng trái phép chất ma túy. Tập trung lực lượng điều tra, tổ công tác xác định Đỗ Phương Thúy (sinh năm 2007, trú tại thôn Đồng Sâm, xã Trấn Yên) là mắt xích đột phá.

Ngày 23/6/2026, lực lượng chức năng triệu tập Thúy để làm việc. Kết quả test nhanh nước tiểu của Thúy cho kết quả âm tính. Lợi dụng điều này, Thúy cương quyết không khai nhận. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội cùng các đối tượng liên quan.

Thúy khai nhận, ngày 14/6/2026, anh trai Thúy là Đỗ Thanh Phương (sinh năm 2005) cùng Lê Tuấn Anh (sinh năm 1999, trú tại xã Quy Mông) đi Hà Nội mua ma túy Ketamine, sau đó rủ Thúy và Lý Văn Nguyên (sinh năm 2004, trú tại Hà Giang) tụ tập tổ chức sử dụng tại nhà của Tuấn Anh.

Các đối tượng là nhân viên phục vụ quán karaoke bị khởi tố về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" sau quá trình đấu tranh, mở rộng vụ án - Ảnh: Công an Lào Cai

Quá trình đấu tranh, các đối tượng đã nhận tội và thành khẩn khai nhận thêm 2 lần tổ chức sử dụng ma túy khác tại nhà nghỉ 278 và nhà nghỉ Bảo Anh (xã Trấn Yên) cùng Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 2003, trú tại xã Trấn Yên) và Đặng Thị Huyền Diệu (sinh năm 2008, trú tại Bắc Ninh).

Đến ngày 1/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Phương Thúy, Đỗ Thanh Phương, Lý Văn Nguyên và Nguyễn Trung Hiếu, Lê Tuấn Anh về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ lời khai của Đỗ Thanh Phương và Nguyễn Trung Hiếu, cơ quan Công an đã tiến hành bắt giữ và khởi tố thêm 5 đối tượng cùng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lê Tuấn Anh trong vụ án nhóm nhân viên phục vụ quán karaoke tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy - Ảnh: Công an Lào Cai

Cũng trong đợt cao điểm, ngày 6/6/2026, Tổ công tác tiếp tục phát hiện Trần Văn Thắng (sinh năm 1992, trú tại xã Trấn Yên) dương tính với chất ma túy. Đấu tranh khai thác, Thắng khai nhận đã cùng sử dụng ma túy với Nguyễn Đình Hưng (sinh năm 1992) và Đinh Văn Tân (sinh năm 1985), cùng trú tại tỉnh Bắc Ninh. Đến ngày 26/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng này về hành vi "Mua bán và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Quá trình điều tra xác định đối tượng Nông Văn Hoàng (sinh năm 2001, trú tại xã Trấn Yên) có liên quan trực tiếp đến vụ án nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Quyết không để lọt tội phạm, Tổ công tác 373 đã lần theo dấu vết, tổ chức truy xét Hoàng qua nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh. Ngày 24/6/2026, lực lượng công an đã bắt giữ thành công Nông Văn Hoàng khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh.

Đối tượng Nông Văn Hoàng (áo đen) và Đặng Văn Ổn (áo trắng) - Ảnh: Công an Lào Cai

Căn cứ tài liệu chứng cứ, ngày 26/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nông Văn Hoàng và Đặng Văn Ổn (sinh năm 2001) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Trong chuỗi vụ án nêu trên, có tới 12 đối tượng ban đầu có kết quả xét nghiệm âm tính với chất ma túy hoặc tìm cách bỏ trốn hòng xóa dấu vết.

Hiện các vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.