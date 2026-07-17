Bắt Phan Thị Thanh Hằng SN 1993 và 4 thanh niên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam cả 5 đối tượng.

Công an thành phố Đà Nẵng chiều 15/7/2026 cho biết, Công an xã Hà Nha vừa bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến ma túy.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, ngày 30/6/2026, Công an xã Hà Nha triệu tập, kiểm tra nhanh chất ma túy đối với Ngô Quốc Nghĩa (SN 2002, trú thôn Đại Hồng), Nguyễn Đăng Triều (SN 2008, trú thôn Vĩnh Hà) và Nguyễn Hoàng Điệp (SN 2002, trú thôn Ngọc Kinh), cùng trú xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng. Kết quả, cả ba đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận khoảng 21 giờ ngày 29/6/2026 đã cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Ngô Quốc Nghĩa. Quá trình xác minh, Công an xã Hà Nha thu giữ nhiều dụng cụ liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Không dừng lại ở việc xử lý các đối tượng trực tiếp sử dụng, Công an xã Hà Nha tiếp tục tập trung truy xét nguồn cung. Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong thời gian ngắn, lực lượng Công an đã làm rõ và bắt giữ Trần Phan Anh Tuấn (SN 2005, trú thôn Tân Phụng, xã Hà Nha) và Phan Thị Thanh Hằng (SN 1993, trú phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Tuấn và Hằng bị bắt giữ - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Hiện toàn bộ hồ sơ, đối tượng cùng tang vật đã được Công an xã Hà Nha bàn giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam cả 5 đối tượng về các hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đồng thời công an tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.