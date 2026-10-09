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Khởi tố Lê Khắc Chí Dũng sinh năm 2004

Phạm Trang
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Tại cơ quan Công an, Lê Khắc Chí Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản; sau đó đã bán lấy tiền để tiêu xài cá nhân, tham gia đánh bạc.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, ngày 10/9, Công an phường Ô Chợ Dừa tiếp nhận tin báo của anh V.L (SN: 1979, nơi thường trú: phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội) về việc bị mất trộm 06 cây gậy golf (giá trị tài sản bị mất khoảng 44.000.000 đồng) tại Chung cư Tân Hoàng Minh (số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội).

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường đã khẩn trương xác minh và nhanh chóng xác định đối tượng Lê Khắc Chí Dũng (SN:2004; nơi thường trú: phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội) đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Khởi tố Lê Khắc Chí Dũng sinh năm 2004 vì trộm cắp tài sản và đánh bạc - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Khắc Chí Dũng (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Ngày 11/9, Công an phường đã triệu tập Dũng lên làm việc. Tại cơ quan Công an, Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản; sau đó đã bán lấy tiền để tiêu xài cá nhân, tham gia đánh bạc dưới hình thức cá cược kết quả các trận thi đấu thể thao điện tử và bóng đá với tổng số tiền được thua là 136.643.960 đồng.

Căn cứ chứng cứ và tài liệu thu thập được, ngày 21/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Khắc Chí Dũng về hành vi Trộm cắp tài sản và Đánh bạc quy định tại Điều 173 và Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tạm giữ hình sự Trần Thị Mỹ Chi SN 1991


Tags

trộm cắp tài sản.

đánh bạc

công an TP Hà Nội

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