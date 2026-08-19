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Khởi tố hình sự kế toán Phùng Thị Khanh SN 1981

Chi Chi
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Phùng Thị Thanh là kế toán phụ trách lập hóa đơn, kê khai thuế cho các công ty, hộ kinh doanh của vợ chồng Phú Lê

Tối ngày 18/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với:

Lê Văn Phú (tức Phú Lê; SN 1980, thường trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội),

Lã Thuý Kiều (SN 1985, thường trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội),

Phùng Thị Khanh (SN 1981, thường trú tại phường Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội),

Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1976, thường trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự CATP đã phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an tổ chức điều tra, xác minh làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của nhóm đối tượng này.

Khởi tố hình sự kế toán Phùng Thị Khanh SN 1981 - Ảnh 1.

Cặp đôi Phú Lê và Thuý Kiều. Ảnh: Bộ Công an

Theo đó, từ năm 2017 đến năm 2023, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú đã tham gia thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng, Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group. Thông qua 03 công ty nêu trên, Lã Thúy Kiều đã thuê gia công, buôn bán nhiều sản phẩm hàng hóa ra thị trường. Quá trình kinh doanh, Kiều nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện pháp luật của các công ty trên, tuy nhiên toàn bộ hoạt động vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Từ năm 2021 đến năm 2025, Công ty Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú đã nhập hàng hóa từ nhiều công ty, sau đó bán ra thị trường nhưng không lập hóa đơn và khai thuế đầy đủ. Ngoài sử dụng các tài khoản của công ty, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú đã sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thu được từ hoạt động kinh doanh lên đến hơn 107 tỷ đồng. Số tiền này không được hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán của Công ty.

Sau đó, để hợp thức hóa số tiền đã nhận, đồng thời giảm số tiền thuế phải nộp, Kiều đã khai báo và nộp thuế dưới danh nghĩa Hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Khởi tố hình sự kế toán Phùng Thị Khanh SN 1981 - Ảnh 2.

Cặp đôi Phú Lê và Thuý Kiều cùng kế toán và luật sư bị khởi tố. Ảnh: Bộ Công an

Quá trình hoạt động, Công ty Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú không xuất hóa đơn đầy đủ khi bán hàng, dẫn đến việc hàng hóa đã bán ra nhưng trên sổ sách vẫn ghi nhận là hàng tồn kho.

Để đối phó với việc kiểm tra của cơ quan Thuế, Kiều đã chỉ đạo kế toán, nhân viên của công ty lập nhiều hóa đơn bán hàng khống. Phùng Thị Thanh là kế toán phụ trách lập hóa đơn, kê khai thuế cho các công ty, hộ kinh doanh của Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú.

Đối với Nguyễn Thị Hương Lan, tuy là luật sư nhưng vẫn tích cực giúp sức Lã Thúy Kiều trong việc lập khống các hóa đơn, nhằm che giấu vi phạm kế toán của công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú. Bản thân Lan còn cung cấp thông tin cá nhân của mình và người thân cho Kiều để lập khống 10 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự CATP đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Lã Thuý Kiều, người vợ vừa bị bắt cùng Phú Lê có vai trò gì?
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