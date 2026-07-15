Bà Nguyễn Thuý Hằng, Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn, bị khởi tố liên quan cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng".

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thuý Hằng, Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn, liên quan cuốn sách “ Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng ”.

Bà Nguyễn Thuý Hằng và cuốn sách Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng.

Trước đó, tác giả của cuốn sách, ông Nguyễn Thành Nam, cùng nhà sáng lập Spiderum Trần Việt Anh bị khởi tố về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cơ quan điều tra xác định cuốn sách cùng nhiều video liên quan có nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan.

Nhà xuất bản Hội Nhà văn là đơn vị trực thuộc Hội Nhà văn Việt Nam. Trước khi giữ cương vị Giám đốc Nhà xuất bản, bà Hằng là Phó giám đốc phụ trách tài chính của nhà xuất bản.

Bị can Nguyễn Thành Nam.

Tên tuổi bà Hằng được dư luận chú ý sau những lùm xùm liên quan cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” của Nguyễn Thành Nam , do Nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản.

Sau khi báo chí và mạng xã hội phản ánh về nội dung cuốn sách, ngày 2/6, Cục Xuất bản, In và Phát hành yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn tạm dừng phát hành, tổ chức rà soát, thẩm định lại nội dung và báo cáo giải trình.

Trong thông cáo ngày 3/6, Nhà xuất bản Hội Nhà văn thừa nhận còn hạn chế trong công tác tổ chức bản thảo, biên tập, thẩm định và kỹ thuật thể hiện nội dung, đặc biệt liên quan đến độ chính xác của một số dữ liệu lịch sử và cách diễn đạt tại một số đoạn. Nhà xuất bản đồng thời nhận trách nhiệm của đơn vị và lãnh đạo nhà xuất bản đối với những thiếu sót xảy ra trong quá trình xuất bản cuốn sách.

Ngày 4/6, Cục Xuất bản, In và Phát hành yêu cầu dừng phát hành, thu hồi cuốn sách và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Đến ngày 15/6, Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị xử phạt 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong 2 tháng.

Theo cơ quan quản lý, cuốn sách có một số thông tin, nhận định không chính xác về các nhân vật, sự kiện lịch sử; sử dụng ngôn ngữ chưa phù hợp khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số lãnh đạo tiền bối của Đảng. Nhà xuất bản còn bị buộc tiêu hủy toàn bộ số sách đã thu hồi và nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ việc phát hành.