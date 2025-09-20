Khởi tố giám đốc Lê Anh Dũng

Ngày 20/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết vừa khởi tố bị can đối với ông Lê Anh Dũng – Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Sơn Dung (địa chỉ TDP Khánh Thịnh, phường Hồng An) để điều tra về hành vi “tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Trước đó, ngày 18/8, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh phối hợp Công an phường Hồng An kiểm tra tại xưởng của Công ty Sơn Dung, phát hiện 2 công dân Bangladesh đã cư trú quá hạn tạm trú từ tháng 10/2024 đến nay. Qua xác minh, 2 người này nhập cảnh với mục đích du lịch nhưng sau đó đi lại tự do, tìm việc làm và có ý định ở lại Việt Nam lâu dài.

2 công dân Bangladesh cư trú trái phép trên địa bàn thành phố Hải Phòng - Ảnh: CA Hải Phòng

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh đã khởi tố vụ án hình sự, sau đó chuyển Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng thụ lý theo thẩm quyền.

Trên cơ sở đó, Cơ quan ANĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Anh Dũng.

Liên quan vụ việc, ngày 18/9, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP Hải Phòng đã phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành trục xuất 2 công dân Bangladesh qua cửa khẩu quốc tế Nội Bài.