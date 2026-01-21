Khởi tố chủ tài khoản “Kẹo Tino” Đỗ Lệ Thủy

Ngày 21/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình giải cứu thành công 2 bé gái dưới 16 tuổi có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Điện Biên bị các đối tượng lừa gạt, mua bán.

Thông qua mạng xã hội, nhóm đối tượng này đã tìm cách làm quen với các bé gái có nhu cầu tìm kiếm việc làm rồi dụ dỗ các cháu đến làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, sau đó, các đối tượng đã ép buộc các bé gái rồi mang bán phục vụ các quán karaoke.

Trước đó, ngày 16/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo về vụ việc có dấu hiệu mua bán người.

Ngay lập tức, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an tỉnh Ninh Bình khẩn trương triển khai lực lượng, biện pháp và đã nhanh chóng giải cứu thành công 2 bé gái dưới 16 tuổi là Vàng Thị T. (15 tuổi) và Thào Thị V. (14 tuổi), đều trú tại xã Tìa Dình, tỉnh Điện Biên và bàn giao cho các gia đình.

Điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình làm việc với Đỗ Lệ Thủy (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Kết quả điều tra cho thấy, khoảng tháng 1/2026, thông qua mạng xã hội Zalo và Tiktok, cháu T. và V. đã quen đối tượng Đỗ Lệ Thuỷ (SN 2009), HKTT trú tại tỉnh Phú Thọ, hiện tạm trú tại xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Đối tượng Thuỷ đã hứa xin việc làm cho 2 cháu này tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 12/1, cháu T. và V. đi xe khách xuống Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, sau đó được đối tượng Thuỷ đón và đưa về nhà trọ tại xã Yên Trung.

Tại đây, Thủy đã thông tin cho đối tượng Nguyễn Hữu Tuấn và Vi Văn Mạnh. Khi Tuấn và Mạnh đến gặp cháu T. và V. nói sẽ đưa các cháu làm phục vụ quán karaoke thì 2 cháu không đồng ý.

Tuy nhiên, các đối tượng nói với 2 cháu đã bị bán và ép phải đi theo bọn chúng, nếu không nghe sẽ bị đánh. Do lo sợ, 2 cháu T. và V. đã buộc phải đi theo Tuấn và Mạnh.

Ngay trong ngày, Tuấn và Mạnh đưa hai cháu T. và V. đến bán cho một đối tượng là quản lý quán karaoke trên địa bàn xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Đối tượng Tuấn và Mạnh đã trả cho đối tượng Thuỷ 10 triệu đồng để mang 2 cháu gái trên đi.

Trong quá trình làm việc tại quán karaoke, 2 cháu gái trên đã không làm được việc nên các đối tượng đã liên hệ với người thân của 2 cháu để đòi tiền chuộc. Thông tin này sau đó đã được gia đình các nạn nhân báo ngay cho cơ quan Công an đề nghị giải cứu các cháu bé.

Đối tượng Đỗ Lệ Thủy, Nguyễn Hữu Tuấn, Văn Văn Mạnh (Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải) (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 21/01, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Lệ Thủy về hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi". Riêng hai đối tượng Nguyễn Hữu Tuấn và Vi Văn Mạnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố trong một vụ án khác.

Được biết, trước đó, khoảng cuối tháng 12/2025, qua mạng xã hội Facebook, Nguyễn Hữu Tuấn quen biết với Đỗ Lệ Thủy, là chủ tài khoản Facebook "Kẹo Tino".

Thủy và Tuấn đã trao đổi với nhau về việc nếu Thủy tìm được nhân viên nữ phục vụ tại các quán hát karaoke thì báo cho Tuấn và sẽ được Tuấn trả tiền công.

Sau đó, đối tượng Thủy đã lừa gạt và bán 2 bé gái trên cho Tuấn và Mạnh để phục vụ quán karaoke tại tỉnh Ninh Bình.