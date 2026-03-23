Khởi tố chủ doanh nghiệp tư nhân Muối Minh Tâm và nhiều Giám đốc

Ngày 23/3, Công an TP Đà Nẵng cho biết, liên tiếp trong 3 ngày (từ 13 đến 15/3), Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP đã khởi tố 4 vụ án, khởi tố 6 bị can là chủ các doanh nghiệp trên địa bàn về hành vi mua trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng tài khoản cá nhân để hợp thức, luân chuyển dòng tiền theo giá trị hoá đơn, xé nhỏ giá trị hóa đơn dưới 20 triệu đồng để né quy định bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng...

6 bị can gồm: T.T.M – Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện Sắc màu chuyên nghiệp (địa chỉ phường An Hải); V.T.L - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng, thương mại, vận tải Đất Quảng (địa chỉ phường Điện Bàn);

Đ.T.M.T – Chủ Doanh nghiệp tư nhân Muối Minh Tâm (địa chỉ phường An Thắng);

T.V - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng, thương mại và dịch vụ Hoàng Nam (địa chỉ phường Điện Bàn Đông) và L.T.M.N (sinh năm 1973, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) về hành vi "Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp trên phát sinh các chi phí thanh toán dịch vụ vận chuyển, mua sắm đồ điện nước, vật liệu thi công công trình, trang thiết bị phục vụ trộn bê tông, đổ bê tông… nhưng không có hóa đơn GTGT.

Để kê khai hàng hóa, dịch vụ mua vào nhằm đảm bảo xuất hàng hóa, dịch vụ bán ra và kê khai giảm số tiền thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp, các bị can trên đã thực hiện hành vi mua bán hàng trăm hoá đơn GTGT khống với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng, chi phí mua hoá đơn từ 06% đến 10% giá trị trước thuế.

Trong số các bị can bị khởi tố, L.T.T.N và Đ.Đ.C là các đối tượng môi giới, trung gian mua bán hoá đơn GTGT giữa các đầu nậu với chủ doanh nghiệp, hưởng chênh lệch 01% giá trị trước thuế. Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng tài khoản cá nhân để hợp thức, luân chuyển dòng tiền theo giá trị hoá đơn, xé nhỏ giá trị hóa đơn dưới 20 triệu đồng để né quy định bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng...

Qua điều tra xác định, các doanh nghiệp xuất bán hoá đơn cho Công ty Đất Quảng, Doanh nghiệp Muối Minh Tâm, Công ty Hoàng Nam thực chất chỉ tồn tại trên giấy tờ, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không có kho bãi, hàng hóa thực tế và đã bỏ địa chỉ kinh doanh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định, đồng thời xác minh làm rõ hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân khác liên quan trong các đường dây mua bán trái phép hoá đơn đã bị triệt phá thời gian gần đây.

Mặc dù đã được cơ quan chức năng cảnh báo nhiều lần nhưng hiện nay, tình trạng doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn GTGT, hoá đơn bán hàng trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn diễn ra phổ biến, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xem thường pháp luật.