Khởi tố cán bộ Ban quản lý dự án Lò Trọng Hinh

Duy Anh |

Bị can Lò Trọng Hinh bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để lập hồ sơ, hợp đồng khống, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 23/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lò Trọng Hinh, sinh năm 1983, trú tại thôn 2, xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lò Trọng Hinh (ở giữa) (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Kết quả điều tra xác định: Trong năm 2021, Lò Trọng Hinh là cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang (cũ) đã lợi dụng nhiệm vụ được phân công để câu kết, móc nối với doanh nghiệp do Hinh đứng sau điều hành, lập hồ sơ thiết kế, dự toán giá trị công trình rồi mua vật tư, máy móc và thuê nhân công nhưng không báo cáo, thống nhất với Ban quản lý dự án.

Bằng thủ đoạn gian dối, Hinh đã lập hợp đồng thuê nhân công không đúng thực tế, gây thiệt hại tài sản cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục mở rộng, điều tra các vụ án theo quy định.

