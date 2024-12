Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với vợ chồng chủ cơ sở có gần 1 tấn chả chứa chất cấm

Ngày 28/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, chiều tối 27/12, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Phạm Xu Tý (SN 1984, trú tổ 45, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê).

Đồng thời, công an cũng khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối Võ Thị Tuyệt (SN 1991, vợ ông Tý) cùng về hành vi Vi phạm quy đinh về lĩnh vực an toàn thực phẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Đáng chú ý, qua kiểm tra “Cơ sở sản xuất chả Phạm Xu Tý” do ông Tý làm chủ, lực lượng Công an phát hiện gần 01 tấn chả các loại (chả bò, chả heo, chả da heo, chả quết) đều dương tính với hàn the (Natri Borat)…

Cả 9 mẫu chả kiểm tra đều có chứa hàn the - Ảnh: CA TP Đà Nẵng

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp Noel, tết Dương lịch, tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, từ ngày 20/12 đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đã điều tra đồng loạt kiểm tra các cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn và đã phát hiện, xử lý một số cơ sở quy phạm các quy định về an toàn thực phẩm

Qua kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất chả số 41 Nhơn Hòa 12 (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) do ông Phạm Xu Tý làm chủ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng phát hiện gần 1 tấn chả các loại (chả bò, chả heo, chả da heo, chả quết) dương tính khi với chất hàn the bằng kit test nhanh.

Lực lượng kiểm tra đã tiến hành thu 9 mẫu chả các loại gửi cơ quan chức năng kiểm định, kết quả khẳng định tất cả các mẫu chả nói trên đều có chứa hàn the.

Số giò chả cơ quan chức năng phát hiện ở cơ sở là gần 1 tấn - Ảnh: CA TP Đà Nẵng

Được biết, vợ chồng ông Tý cung cấp chả mỗi ngày cho một số quán ăn và các quầy hàng thực phẩm tại các chợ. Để giữ chả lâu ôi thiu và có độ giòn, vợ chồng chủ cơ sở này đã sử dụng hàn the mua từ những nguồn trôi nổi để trộn vào nguyên liệu trong quá trình chế biến. Hành vi này đã diễn ra được một thời gian thì bị cơ quan Công an phát hiện và ngăn chặn.

Theo khuyến cáo từ cơ quan chức năng, hàn the (Natri Borat) không nằm trong danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong quá trình chế biến thực phẩm vì có thể gây ngộ độc cho người sử dụng. Với liều lượng thấp, hàn the có thể gây ngộ độc mạn tính, ảnh hưởng đến gan, thận, biếng ăn, suy nhược cơ thể. Liều từ 5gr trở lên sẽ gây ngộ độc cấp tính và có thể dẫn đến tử vong.

Qua sự việc trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân phải thận trọng trong việc lựa chọn thực phẩm sạch, thực phẩm rõ nguồn gốc để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình. Khi phát hiện các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.