Tối 27/12/2024, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam.

Công an cũng đã bắt giữ đối tượng cầm đầu Đinh Quang Linh (sinh năm 1998, trú tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), thu giữ 1 kg ma túy đá và 36.000 viên hồng phiến.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Diễn Châu phát hiện đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam rồi phân phối cho các đối tượng bán lẻ ở các tỉnh khu vực miền Trung do Đinh Quang Linh cầm đầu nên đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh, xin ý kiến xác lập chuyên án để triệt xóa.

Quá trình đấu tranh, Ban Chuyên án gặp rất nhiều khó khăn do Đinh Quang Linh ngụy trang bằng công việc lái xe chở quặng để mua bán, vận chuyển ma túy. Tại nước ngoài, đối tượng lợi dụng địa hình có các mỏ quặng để cất giấu và tổ chức giao nhận “hàng”; còn khi trở về Việt Nam thì móc nối, sử dụng hệ thống “chân rết” dọc theo tuyến đường di chuyển để thăm dò lực lượng Công an.

Đối tượng Đinh Quang Linh - Ảnh: CA Nghệ An

Bên cạnh đó, các đối tượng còn sử dụng nhiều loại phương tiện khác nhau, phân công tuyến đường rõ ràng, Đinh Quang Linh sẽ thay đổi phương tiện cho các “chân rết” ngay khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn. Đặc biệt, ma túy được Linh ngụy trang, chia nhỏ và cất giấu kỹ trong số quặng trên các phượng tiện để đối phó với cơ quan chức năng...

Sau một thời gian tiến hành điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Diễn Châu xác định trong ngày 24/12/2024, Đinh Quang Linh sẽ đưa lượng lớn ma túy đá, hồng phiến từ nước ngoài về Việt Nam thông qua cửa khẩu Cha Lo, sau đó đưa đến địa bàn các tỉnh để tiêu thụ. Nhận thấy thời cơ chín muồi, ban chuyên án quyết định phá án.

60 CBCS mật phục tóm gọn 2 đối tượng, thu 1kg ma tuý đá, 36.000 viên hồng phiến

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Diễn Châu đã huy động 60 CBCS phối hợp với các đơn vị liên quan, bố trí lực lượng mật phục, đón lõng trên tuyến đường di chuyển của đối tượng.

Thời điểm này, Ban chuyên án xác định Đinh Quang Linh bố trí sẵn một số “chân rết” trên tuyến đường di chuyển để liên tục thay đổi phương tiện, cách thức hoạt động nên quyết định bắt giữ vào lúc Linh giao ma túy cho “chân rết” để đưa đi tiêu thụ. Khoảng 11 giờ ngày 23/12/2024, tại Quốc lộ 46 thuộc địa bàn xóm Hợp Bình, xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, Công an huyện Diễn Châu chủ trì, phối hợp với đội CSGT và các lực lượng khác bắt quả tang Đinh Quang Linh và Đặng Thái Nhật (sinh năm 1991), trú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc) về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ 1 kg ma túy đá, 36.000 viên hồng phiến.

Quá trình bắt giữ, các đối tượng chống trả quyết liệt, định quay đầu xe bỏ chạy, nhưng Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và lực lượng tham gia bắt giữ.

5 đối tượng trong đường dây ma tuý vừa bị bắt giữ - Ảnh: CA Nghệ An

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Đinh Quang Linh khai báo gian dối nhằm chối tội, tuy nhiên trước những chứng cứ thuyết phục, đối tượng đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Từ lời khai của Linh, Công an huyện Diễn Châu bắt giữ thêm 04 đối tượng là “chân rết”, gồm: Nguyễn Văn Dụng (sinh năm 1991, trú tại xã Diễn Nguyên); Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1993, trú tại xã Ngọc Bích, cùng huyện Diễn Châu); Nguyễn Đình Giáo (sinh năm 1997, trú tại xã Đức Thành); Trần Công Nguyên (sinh năm 1994, trú tại xã Đô Thành), cùng huyện Yên Thành; thu giữ 400 viên hồng phiến.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu đã tạm giữ hình sự 06 đối tượng để điều tra mở rộng chuyên án.