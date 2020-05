Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc Công ty Chương Phát lừa đảo

Ngày 23/5, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với Lê Văn Chương (ngụ quận 7, là giám đốc Công ty TNHH TM-DV Chương Phát) đề điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Theo điều tra, Công ty TNHH TM-DV Chương Phát chuyên thiết kế, sản xuất xe chuyên dụng dùng để chở xăng, hàng hoá, gia súc… Cụ thể, Công ty này mua xe bán thành phẩm sản xuất thành xe chuyên dụng để bán theo yêu cầu thiết kế của khách. Bên cạnh đó, công ty còn nhận làm dịch vụ thiết kế sản xuất theo đơn đặt hàng của các công ty khác không có chức năng thiết kế xe.

Tháng 5/2015, Chương với cương vị là giám đốc công ty này ký hợp đồng cấp hạn mức tín dụng 15 tỷ đồng với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chi nhánh Tân Bình. Theo đó, công ty của Chương hửi hồ sơ thế chấp gồm phiếu xuất xưởng các xe, bản sao giất chứng nhận kỹ thuật… cho phía VPBank.

Sau đó, nhân viên tín dụng sẽ tới Công ty Chương Phát lưu giữ xe để lập biên bản kiểm trả tài sản, lập biên bản thẩm định, làm thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo. Thoả thuận toàn bộ các xe này sẽ được bảo quản ở kho Công ty Chương Phát ở số 558 đại lộ Bình Dương, tỉnh Bình Dương.

Từ tháng 5/2015 đến tháng 2/2017, Công ty Chương Phát đã ký tổng cộng 27 hợp đồng thế chấp 37 xe bán thành phẩm cho VPBank. Phía công ty này đã thanh toán giải chấp 31 xe, còn lại 6 xe đang thế chấp.

Khi các khoản nợ đến hạn thanh toán, phía ngân hành kiểm tra thực tế thì tài sản thế chấp đã "biến mất". Khi nhân viên ngân hàng hỏi thì Chương không trả lời và nhiều lần yêu cầu Chương giao xe để xử lý nợ nhưng giám đốc này tìm cách "trốn".

Qua xác minh, công an xác định 6 chiếc xe thế chấp đều không thuộc sở hữu của Công ty Chương Phát. Tại công an, Chương khai nhận cuối năm 2016, do thiếu nợ nhưng không có xe thế chấp ngân hàng nên Chương sử dụng giấy tờ pháp lý của các xe bán thành phẩm đã sản xuất thành xe thành phẩm bán cho khách hàng khác để làm hồ sơ thế chấp.

Do cán bộ tín dụng không trực tiếp đến kho kiểm tra tài sản thế chấp nên đã không phát hiện điều này. Hiện công an đang điều tra mở rộng.