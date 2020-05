Diễn biến mới vụ người đàn ông bị truy sát thương tích 42% khi đi ăn ốc ở Sài Gòn

Ngày 23/5, Công an quận 7, TPHCM cho hay, đã chuyển đơn khiếu nại vụ người đàn ông bị truy sát dẫn tới thương tích 42% khi đi ăn ốc ở khu vực lên Viện KSND quận 7 để xử lý theo quy định.



Trước đó, Công an quận 7, TPHCM đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự xảy ra ở quán ốc thuộc phường Tân Hưng với bị hại là anh N.T.H. (ngụ quận 7). Lý do tạm đình chỉ vụ án là thời hạn điều tra vụ án đã hết nhưng chưa xác định được đối tượng.

Sau khi nhận được quyết định trên, bị hại đã làm đơn khiếu nại về quyết định này. Đồng thời, anh H. yêu cầu khởi tố các bị can đối với các đối tượng tham gia truy sát mình dẫn tới thương tích 42%.

Clip người đàn ông bị nhóm "giang hồ" truy sát.

Qua xem xét, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự do Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận 7 đã ký thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện Kiểm sát nhân dân quận 7. Chính vì thế, Công an quận 7 chuyển đơn khiếu nại trên đến Viện Kiểm sát nhân dân quận 7 để tiếp tục thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Như đã thông tin, ngày 6/5/2019, anh H. đang đi ăn cùng vợ con mình và trở về nhà ở chung cư quận 7, TPHCM. Lúc này, 1 người bạn gọi điện rủ anh H. tới nhậu ở quán ốc trên đường D4, phường Tân Hưng, quận 7.

Anh H. đi tới nơi thì thấy người bạn cùng anh trai mình đang cự cãi với chủ và nhân viên quán nhậu. Anh vội vào can ngăn thì bị chủ quán cùng nhân viên xông vào đánh. Quá hoảng sợ anh H. cùng anh trai và người bạn chống trả rồi bỏ chạy về chung cư gần đó lánh nạn.

Quá trình bỏ chạy, anh H. bị nhóm đối tượng cầm hung khí đuổi theo. Lúc này, vợ anh H. phát hiện nên cầu xin nhóm người tha cho chồng mình, nhưng các đối tượng tiếp tục đuổi đánh nạn nhân bỏ chạy ra đường hô hoán cầu cứu.

Hình ảnh các đối tượng cầm hung khí được camera ghi lại.

Sau đó, anh H. được người thân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện với thương tích nặng. Anh H. được xác định bị tỉ lệ thương tật 42% và gia đình đã trình báo công an.

Trong quá trình công an điều tra, anh H. và gia đình đã cung cấp hình ảnh camera an ninh nhóm truy sát mình cho công an. Công an quận 7 sau đó đvào cuộc, triệu tập nhiều người liên quan và khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích".