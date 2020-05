Khởi tố nữ kế toán trung tâm giám định y khoa TPHCM tham ô gần 1 tỷ đồng

Tối 22/5, Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TPHCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Trung tâm Giám định y khoa TPHCM. Đồng thời, công an đã khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Bùi Thị Thanh Trang (SN 1988, ngụ quận 5, là kế toán thu phí của trung tâm này) về hành vi tham ô tài sản.



Theo điều tra, trong 3 năm từ 2014-2016, Trang được giao nhiệm vụ quản lý sổ sách, chứng từ và lập chứng từ và thu phí tại Trung tâm Giám định y khoa TPHCM. Lợi dụng điều này, Trang đã tham ô khoảng 930 triệu đồng của trung tâm này.

Cụ thể, biên lai thu phí giao cho người nộp tiền thì Trang viết đúng số tiền đã thu, riêng biên lai nộp tại trung tâm Trang viết thấp hơn số tiền đã thu từ 300 - 400.000 đồng/người. Số tiền chênh lệch này Trang bỏ túi tiêu xài cá nhân.

Qua điều tra, công an xác định trong 3 năm có 2.184 hồ sơ có sự chênh lệch giữa chứng từ với biên lai lưu tại Trung tâm Giám định y khoa TPHCM. Hiện Trang đã khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt được.

Hiện công an đang điều tra mở rộng.