Tối 12-1, Công an phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Lữ (SN 1992, ngụ khu phố 4, phường 3 (cũ); nay là phường Quảng Trị) về tội chiếm giữ trái phép tài sản.

Các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đã được VKSND khu vực 6 phê chuẩn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám xét chỗ ở của bị can Nguyễn Thế Lữ

Đối tượng Nguyễn Thế Lữ (áo xanh) bị khởi tố về tội chiếm giữ trái phép tài sản

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 10-11, chị Nguyễn Thị Thu Th. (ngụ thôn Tây Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) thực hiện giao dịch bằng điện thoại thì do lỗi mạng đã chuyển nhầm 499.999.999 đồng vào tài khoản mang tên NGUYEN THE LU.

Kiểm tra sao kê, chị Th. xác định số tiền đã vào tài khoản của ông Nguyễn Thế Lữ, người bạn hàng lâu năm của gia đình.

Tuy nhiên, dù chị Th. nhiều lần đến nhà đối chiếu sao kê và xin lại số tiền đã chuyển nhầm, ông Lữ không hợp tác và còn chặn liên lạc. Không còn cách nào khác, chị Th. gửi đơn cầu cứu cơ quan chức năng. Tiếp nhận đơn, Công an phường Quảng Trị đã vào cuộc xác minh, điều tra theo quy định.

Công an và chính quyền địa phương sau đó nhiều lần đến làm việc, giải thích và vận động gia đình ông Lữ trả lại số tiền nêu trên nhưng không nhận được sự hợp tác. Đáng chú ý, từ ngày 11-11, sau khi có đơn trình báo liên quan số tiền "lạ" chuyển vào tài khoản, ông L. không đến làm việc dù công an đã nhiều lần gửi giấy mời, thậm chí triệu tập.