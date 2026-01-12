Chiều 12-1, Công an xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh cho biết đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao 2 đối tượng Nguyễn Minh Tân Kha và Đào Văn Tâm cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM để nơi đây điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Lực lượng chức năng không chế, bắt giữ 2 đối tượng trong vụ hỗn chiến ở TPHCM rồi chạy về Tây Ninh lẩn trốn

Trước đó, qua công tác phối hợp và thông báo nghiệp vụ từ Công an tỉnh Tây Ninh, lực lượng chức năng xác định Kha và Tâm sau khi hỗn chiến tại phường Chánh Hưng, TPHCM vào tối 11-1 rồi di chuyển, lẩn trốn về hướng xã Bến Lức.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an xã Bến Lức đã huy động lực lượng, phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở triển khai rà soát, tổ chức chốt chặn các tuyến đường trọng điểm.

Đến khoảng 12 giờ ngày 12-1, công an đã phát hiện 2 đối tượng nêu trên đang di chuyển trên Quốc lộ 1, đoạn gần một siêu thị ở Bến Lức, nên áp sát và khống chế thành công.

Quá trình bắt giữ diễn ra nhanh chóng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân xung quanh.

Ngay sau khi bắt giữ, Công an xã Bến Lức đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh và tiến hành các thủ tục bàn giao người cùng tang vật cho phía Công an TPHCM.