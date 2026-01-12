HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Công an TPHCM kiểm tra 4 cơ sở spa, massage, phát hiện đường dây mại dâm

Anh Vũ |

4 cơ sở spa, massage ở phường Bến Thành đã núp bóng hoạt động mại dâm.

Công an phường Bến Thành, TPHCM đang củng cố hồ sơ, xử lý nhóm người núp bóng spa, massage để hoạt động mại dâm.

Công an TPHCM triệt phá đường dây mại dâm núp bóng cơ sở massage - Ảnh 1.

Công an phường Bến Thành làm việc với những người liên quan.

Theo cơ quan công an, cuối tháng 12-2025, tổ công tác Công an phường Bến Thành đã đồng loạt kiểm tra 4 cơ sở spa, massage ở các đường Đề Thám, Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão và phát hiện đường dây chứa mại dâm hoạt động tinh vi, có tổ chức.

Qua điều tra, công an xác định bà C.T.B.P, 54 tuổi, là người đứng sau điều hành nhiều cơ sở núp bóng dịch vụ làm đẹp để tổ chức hoạt động mua bán dâm, phân công quản lý, thu ngân, thu tiền vé, nhận thanh toán tiền mặt và chuyển khoản.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện nhiều cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm, trong đó có khách là người nước ngoài, thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách và tiền liên quan đến hành vi phạm pháp.

