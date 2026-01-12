HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an thông tin chính thức vụ bắt giữ Hồ Thị Hải

Đức Ngọc |

Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Hồ Thị Hải bị bắt giữ.

Tối 11-1, Công an tỉnh Nghệ An đã có thông cáo báo chí vụ việc bắt giữ Hồ Thị Hải, trú tại phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An.

Công an thông tin chính thức vụ khám xét, bắt giữ Hồ Thị Hải - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt giữ Hồ Thị Hải. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, trong ngày 11-1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam; đồng thời, khám xét chỗ ở của Hồ Thị Hải (SN 1981, hộ khẩu thường trú tại Phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Quá trình khám xét, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan đến hành vi vi phạm của đối tượng. Bước đầu, đối tượng Hồ Thị Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công an thông tin chính thức vụ khám xét, bắt giữ Hồ Thị Hải - Ảnh 2.

Hồ Thị Hải tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Công an truy nã Trịnh Thị Quỳnh SN 1999
Tags

Công an tỉnh Nghệ An

tỉnh nghệ an

bắt giữ Hồ Thị Hải

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại