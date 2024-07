Ngày 20/7, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phúc Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 42 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Phụng Thượng, tổ công tác của Công an huyện Phúc Thọ phát hiện một nhóm thanh niên đi xe máy, mang theo hung khí như tuýp sắt, phóng lợn, di chuyển theo hướng Hà Nội - Sơn Tây, chạy xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, gây mất an ninh trật tự. Khi phát hiện thấy lực lượng công an, các đối tượng tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau đó, tổ công tác của Công an huyện Phúc Thọ phối hợp với Công an xã Phụng Thượng và Công an các xã, thị trấn trên địa bàn, tổ chức điều tra, làm rõ 2 nhóm tham gia tụ tập đánh nhau.

Công an huyện Phúc Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 42 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CACC

Cơ quan công an xác định nhóm thứ nhất do V.D.Đ. (17 tuổi, trú tại xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ) cầm đầu, gồm 37 đối tượng. Nhóm thứ hai do C.V.T. (19 tuổi, trú tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ) cầm đầu, gồm 12 đối tượng.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Công an huyện Phúc Thọ xác định, do mâu thuẫn cá nhân nên V.D.Đ. và C.V.T. đã rủ thêm các thanh niên khác để tham gia đánh nhau. Các đối tượng mang theo nhiều hung khí như dao, tuýp sắt, phóng lợn, gậy gỗ, gạch đá, vỏ chai bia…

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phúc Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 42 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng”; đồng thời đề nghị UBND cấp xã ra Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với 7 đối tượng khác ở độ tuổi dưới 16 tuổi.

Vụ việc đang được Công an huyện Phúc Thọ củng cố hồ sơ, để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.