Cảnh sát vượt hàng nghìn km bắt kẻ bắn chết cô gái 22 tuổi ở Hà Nội như thế nào?

Đinh Xuân Sáng bị bắt khi chỉ cách biên giới vài bước chân

Vào rạng sáng ngày 3/7 vừa qua, tại khu vực ngõ 264 đường Ngọc Thụy, quận Long Biên đã xảy ra vụ nổ súng làm một cô gái trẻ tử vong. Nạn nhân là chị T.Q.H. (22 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm).

Nạn nhân H. bị nhóm đối tượng dùng súng bắn tử vong sau mâu thuẫn.

Trong vụ việc này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 5 đối tượng, trong đó có 3 bị can bị điều tra tội Giết người, 2 nghi phạm về hành vi Che giấu tội phạm.

Cảnh sát xác định, Đinh Xuân Sáng (40 tuổi, trú tại huyện Thanh Liêm, Hà Nam) là đối tượng trực tiếp nổ súng bắn chị H. Sáng đã bỏ trốn sau khi gây án.

Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy bắt đối tượng.

Sau 7 ngày đêm kiên trì truy bắt theo dấu đối tượng, đến khoảng 0h00' ngày 10/7, các lực lượng chức năng của Công an Hà Nội đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Huệ và Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây, tỉnh Long An bắt giữ Đinh Xuân Sáng khi đối tượng đang trên đường lẩn trốn tại khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia, chỉ cách vài bước chân là qua biên giới.

Cảnh sát siết chặt vòng vây, lên kế hoạch chặn đường đón lõng đối tượng

Quá trình truy bắt Đinh Xuân Sáng là hành trình kỳ công của Công an TP Hà Nội nói chung, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội nói riêng.

Tờ giao thông dẫn thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, trong quá trình trốn chạy suốt hàng nghìn km, Sáng luôn thủ vũ khí trong người.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Hà Nội và trực tiếp là Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, cơ quan chức năng cùng tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP.HCM, Long An, Hà Nam và Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây siết chặt vòng vây, lên kế hoạch chặn đường đón lõng trước khi Sáng trốn ra nước ngoài.

Đinh Xuân Sáng sau khi bị bắt. Ảnh: CACC

Theo thông tin trên báo CAND, qua đấu tranh khai thác, mở rộng vụ án, Phòng CSHS xác định, 2 đối tượng Phạm Trọng Lưu (trú tại Nam Định) và Hoàng Văn Hiệp (trú tại tỉnh Bình Thuận) là nhừng người đã che giấu tung tích, hỗ trợ Sáng bỏ trốn sang Campuchia.

Quá trình chở Sáng từ Hà Nam về Nha Trang, các đối tượng gần như không dừng nghỉ, chúng ăn ngủ luôn trên xe, không gặp gỡ bất cứ ai dọc đường nhằm tránh để lại tung tích. Ngay cả đối tượng Hiệp, khi liên hệ và dẫn đường cho Sáng ở Long An cũng không chạm mặt ai trực tiếp nhằm giữ kín tung tích.

Cảnh sát đã chạy đua cùng thời gian, bịt kín tất cả những tuyến đường có thể là nơi đối tượng đi qua để bỏ trốn, đến ngày 10/7, lực lượng công an đã bắt giữ được Sáng. "Thời điểm bị bắt giữ, đối tượng Sáng không kịp phản kháng", một trinh sát kể lại trên tờ Giao thông.

Tại cơ quan công an, Đinh Xuân Sáng khai, do có lời qua tiếng lại với nhóm của chị H. nên bực tức mang súng đi tìm nhóm trên là để đe dọa. Khi thấy đối phương bỏ chạy, Sáng nổ súng và không biết đã bắn trúng ai.

Về đến nhà, Sáng nghĩ rằng viên đạn bi sắt sẽ không làm ai thiệt mạng. Tuy nhiên, khi hay tin chị H. tử vong, Sáng vô cùng lo lắng, sợ hãi. Hôm sau, hắn phi tang khẩu súng, để lại ô tô rồi bỏ trốn.

"Bị can không nghĩ khẩu súng bắn đạn bi có thể gây tử vong. Bị can mong gia đình nạn nhân cho cơ hội, được pháp luật khoan hồng", báo Dân trí dẫn lời khai của Đinh Xuân Sáng tại cơ quan điều tra.