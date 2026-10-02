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Khởi tố 4 kẻ chuyên trộm chó, chém người hòng tẩu thoát ở Hưng Yên

Minh Khang
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Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 4 nghi phạm chuyên đi xe máy mang theo đồ nghề, hung khí trộm chó, mèo và chém người khi bị phát hiện nhằm tẩu thoát.

Ngày 2/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định khởi tố 4 bị can về tội “ Cướp tài sản ”. Các quyết định tổ tụng đã được Viện KSND tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

- Ảnh 1.

2 trong số 4 kẻ trộm chó vừa bị khởi tố.

Theo tài liệu điều tra, Đàm Văn Kha (SN 1991), Nguyễn Bá Đức (SN 1990), Nguyễn Bá Bình (SN 1990) và Đỗ Đình Dũng (SN 1989), cùng trú tại xã A Sào (Hưng Yên) không có việc làm ổn định, thường rủ nhau đi trộm cắp chó, mèo bán lấy tiền tiêu xài.

Khoảng 23h ngày 19/9, 4 nghi phạm đi trên 2 xe máy, mang theo vợt, đèn pin, bao tải cùng dao, tuýp sắt có gắn lưỡi dao để trộm chó, mèo và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện.

Khi đến khu vực đê thuộc xã Tiên Lữ (Hưng Yên), nhóm này bắt được 2 con chó. Do lo sợ bị phát hiện, chúng đã đuổi đánh anh Trần Văn Vỹ (SN 1990) và anh Trần Văn Duy (SN 1989), cùng trú tại thôn Tân Khai, xã Tiên Lữ; trong đó Dũng cầm dao chém anh Duy nhiều nhát vào vùng cổ, tay và thắt lưng.

Sau đó, khi đến khu vực thôn Thọ Khê, xã Ngự Thiên (Hưng Yên), nhóm “cẩu tặc” tiếp tục bắt trộm 1 con chó của anh Phạm Văn Phong (SN 1991). Khi anh Phong phát hiện, truy hô và ngăn cản, Dũng cầm dao chém vào tay anh Phong để cả nhóm mang con chó bỏ trốn.

Sau khi gây án, chúng bỏ trốn tại nhiều tỉnh, thành phố. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức xác minh, truy bắt và làm rõ hành vi phạm tội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đàm Văn Kha, Nguyễn Bá Đức, Nguyễn Bá Bình và Đỗ Đình Dũng về tội “Cướp tài sản”, quy định tại điểm d khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi vi phạm khác của các đối tượng để xử lý nghiêm.

Tags

Hưng Yên

trộm chó

Nguyễn Bá Đức

Đỗ Đình Dũng

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