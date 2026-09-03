Chỉ hơn nửa năm, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 9 vụ án liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao từ đầu năm 2026 đến nay, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh trên nền tảng số và thương mại điện tử ngày càng phát triển.

Theo thống kê của Công an tỉnh Phú Thọ, lực lượng chức năng đã khởi tố 9 vụ án, khởi tố 11 bị can liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp. Cơ quan chức năng đã thu giữ 2.859 sản phẩm, hàng hóa mang nhãn hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Gucci, Dior, Dolce & Gabbana, Burberry, Adidas, Hermès,... với tổng giá trị hàng hóa vi phạm được xác định hơn 2,15 tỷ đồng.

Đáng chú ý, một trong những vụ án đang được cơ quan điều tra làm rõ liên quan đến hành vi sao chép trái phép phần mềm Microsoft vào hàng trăm máy tính.

Ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam.

Qua công tác nắm tình hình, cơ quan chức năng phát hiện doanh nghiệp này có dấu hiệu sao chép trái phép phần mềm máy tính. Cơ quan điều tra sau đó tiến hành khám xét khẩn cấp 5 địa điểm liên quan để thu thập tài liệu và các phương tiện phục vụ công tác điều tra.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1981), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam, bị cáo buộc đã chỉ đạo Nguyễn Văn Hưng (SN 1989), nhân viên của công ty, sao chép trái phép 90 phần mềm hệ điều hành Microsoft Windows và phần mềm Microsoft Office vào 81 máy tính.

Công an tỉnh Phú Thọ khám xét hai công ty liên quan vụ sao chép trái phép hàng trăm phần mềm Microsoft (Ảnh: Báo Công an Nhân dân)

Theo cơ quan điều tra, số máy tính này sau đó được bán cho 4 doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và phát hiện thêm các doanh nghiệp có dấu hiệu sao chép trái phép phần mềm Microsoft Office.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Hệ thống thông tin Athena Việt Nam do Bùi Đắc Ánh Dương (SN 1990) làm Giám đốc; Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Tek-Solution do Khuất Tiến Minh (SN 1990) làm Giám đốc và Đặng Hùng Cường (SN 1987) làm Giám đốc điều hành được xác định có liên quan đến hành vi sao chép trái phép phần mềm Microsoft Office vào tổng cộng 299 máy tính.

Ngày 14/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm 2 vụ án và khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” theo khoản 1 Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Trong số các bị can bị khởi tố có 4 người giữ vị trí Giám đốc hoặc Giám đốc điều hành và một nhân viên. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can đã gây thiệt hại trực tiếp cho Microsoft Corporation.

Vụ án hiện đang tiếp tục được điều tra, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, cùng với sự phát triển nhanh của hoạt động kinh doanh, đặc biệt là thương mại điện tử, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến, nguy cơ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng ngày càng gia tăng.

Các hành vi vi phạm không chỉ xuất hiện trong lĩnh vực phần mềm mà còn diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, từ sản xuất, buôn bán hàng giả tại các cửa hàng truyền thống đến quảng cáo, tiêu thụ hàng hóa có dấu hiệu vi phạm trên môi trường số và thông qua hoạt động livestream bán hàng.

Thực tế, trong quá trình kiểm tra và xử lý vi phạm từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện hàng nghìn sản phẩm mang nhãn hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Điển hình, ngày 28/7, Công an xã Lập Thạch kiểm tra một cơ sở kinh doanh do Nguyễn An Bình (SN 1990) làm chủ và phát hiện 156 chiếc đồng hồ mang các nhãn hiệu Rolex, Omega, Longines, Orient, Tissot,... có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Công an xã Lập Thạch làm việc với Nguyễn An Bình liên quan vụ việc (Ảnh: Báo Công an Nhân dân)

Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa nói trên. Đến ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn An Bình về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Từ các vụ việc trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần chủ động tuân thủ quy định về quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời lưu giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa và phần mềm được sử dụng.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị người tiêu dùng thận trọng khi mua sắm, lựa chọn những địa chỉ kinh doanh uy tín và kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu sản xuất, kinh doanh hàng giả hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

*Theo: Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao