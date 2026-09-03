HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lệnh khám xét, giữ người khẩn cấp với Đinh Văn Tú SN 1963

Trang Anh
|

Trong quá trình lực lượng chức năng thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét, đối tượng chủ mưu Đinh Văn Tú không có mặt tại địa phương.

Công an tỉnh Nghệ An ngày 3/9/2026 cho biết, Công an xã Tam Quang nhanh chóng truy xét, làm rõ 03 đối tượng trộm 17 con dê.

Trước đó, vào ngày 19/8/2026, Công an xã Tam Quang tiếp nhận tin báo của bà V. T. H. trú tại bản Tam Hương về việc bị kẻ gian trộm 17 con dê tại khu vực lán chăn nuôi.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã khẩn trương triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường, rà soát địa bàn, phương tiện, tuyến giao thông và các đối tượng nghi vấn.

Vụ việc xảy ra vào ban đêm, khu vực chăn nuôi xa khu dân cư, các đối tượng sử dụng xe ô tô thuê tự lái, di chuyển qua nhiều địa bàn và nhanh chóng tiêu thụ tài sản, gây nhiều khó khăn cho công tác xác minh.

Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao, Công an xã Tam Quang triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Công an xã Quỳ Hợp, chỉ trong thời gian ngắn từng bước xác định 03 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản gồm: Đinh Văn Tú (sinh năm 1963), Đinh Văn Sơn (sinh năm 1998), cùng trú tại xã Quỳ Hợp và Tr. V. T. (sinh năm 2009) trú tại xã Minh Hợp.

Lệnh khám xét và giữ người khẩn cấp đối với Đinh Văn Tú năm 2026 - Ảnh 1.

03 đối tượng trộm cắp tài sản - Ảnh: Công an Nghệ An

Quá trình đấu tranh, xác định các đối tượng bàn bạc, thuê xe ô tô, chuẩn bị công cụ và thực hiện hành vi trộm cắp 17 con dê của gia đình bà H. vào đêm 15/8/2026, sau đó vận chuyển về địa bàn xã Quỳ Hợp bán với giá 32 triệu đồng.

Ngày 21/8/2026, Công an xã Tam Quang thi hành các biện pháp khẩn cấp theo quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự đối với các đối tượng. Riêng Đinh Văn Tú - đối tượng chủ mưu, từng có tiền án, tiền sự, trong quá trình lực lượng chức năng thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét, đối tượng không có mặt tại địa phương. Công an xã triển khai biện pháp nghiệp vụ, kết hợp vận động, thuyết phục và đến ngày 25/8/2026, Đinh Văn Tú đến Công an xã Quỳ Hợp đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Công an xã Tam Quang thu hồi được 05 con dê. Theo kết luận định giá, 17 con dê có tổng giá trị hơn 35 triệu đồng.

Ngày 27/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Tú, Đinh Văn Sơn và Tr. V. T. về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Thi hành lệnh bắt Võ Lại SN 1977
Lệnh khám xét và giữ người khẩn cấp đối với Đinh Văn Tú năm 2026 - Ảnh 2.Tuyên án nữ quản lý quán karaoke Đặng Thị Thảo My SN 2009

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử xác định hành vi của các bị cáo My và Dũng là nguy hiểm cho xã hội.

Tags

Nghệ An

Tam Quang

trộm cắp tài sản

khởi tố bị can

công an Nghệ An

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại