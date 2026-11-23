Khởi My hạnh phúc trong ngày đặc biệt với Kelvin Khánh.

Cuộc hôn nhân của Khởi My và Kelvin Khánh luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Sau gần một thập kỷ bên nhau, cả hai vẫn duy trì cuộc sống kín tiếng nhưng vui vẻ, hạnh phúc. Ngày 23/11, nữ ca sĩ bất ngờ chia sẻ tin vui nhân dịp kỷ niệm 9 năm ngày cưới với ông xã, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Trong dịp đặc biệt này, Khởi My lần đầu công khai thêm một bức ảnh cưới từng được cô giữ kín suốt nhiều năm. Kèm theo hình ảnh, nữ ca sĩ hài hước viết: "Vèo 1 cái kỷ niệm 9 năm ngày 2 đứa nhây về chung nhà , lẹ dữ trời ơi, khó lắm mới được tấm nghiêm túc". Không chỉ khiến người hâm mộ thích thú bởi cách nói chuyện nhí nhảnh quen thuộc, bà xã Kelvin Khánh còn tiết lộ cả hai vẫn còn giữ rất nhiều ảnh cưới và sẽ lần lượt chia sẻ trong thời gian tới.

Động thái của Khởi My lập tức nhận về nhiều lời chúc mừng từ cư dân mạng. Giữa những đồn đoán về cuộc sống riêng tư thời gian qua, việc nữ ca sĩ chủ động chia sẻ khoảnh khắc kỷ niệm bên chồng cũng phần nào cho thấy cả hai vẫn đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân theo cách riêng. Không phô trương hay thường xuyên thể hiện tình cảm trước công chúng, cặp đôi vẫn khiến người hâm mộ cảm nhận được sự gắn bó qua những chia sẻ giản dị.

Khởi My công khai thêm ảnh cưới trong ngày kỷ niệm 9 năm về chung nhà với Kelvin Khánh

Cách đây 9 năm, Khởi My và Kelvin Khánh từng khiến showbiz Việt bất ngờ khi bất ngờ tổ chức lễ ăn hỏi. Trước đó, cả hai đã được đông đảo khán giả nhiệt tình "đẩy thuyền" nhờ những màn tương tác thân thiết, nhưng người trong cuộc chưa từng chính thức xác nhận chuyện tình cảm. Chính vì vậy, thông tin hai nghệ sĩ chuẩn bị về chung một nhà khiến nhiều đồng nghiệp lẫn người hâm mộ ngỡ ngàng. Sau khi kết hôn, cuộc sống của cặp đôi cũng có nhiều thay đổi.

Dù từng có sức hút nhất định trong làng giải trí, Khởi My và Kelvin Khánh lại lựa chọn hạn chế xuất hiện tại các sự kiện. Sau khi tham gia Ca sĩ mặt nạ, Khởi My dần lui về phía sau sân khấu, dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống bên ông xã. Kelvin Khánh cũng không còn hoạt động sôi nổi với vai trò dẫn dắt các gameshow như trước. Việc cả hai gần như rút khỏi các hoạt động showbiz khiến không ít khán giả tiếc nuối, thường xuyên để lại bình luận hỏi thăm và mong cặp đôi sớm tái xuất.

Cặp đôi từng gây sốt khi tổ chức đám cưới, khi đó nhiều người ngỡ đóng MV

Về cuộc sống hôn nhân, Khởi My và Kelvin Khánh đang tận hưởng cuộc sống trong căn penthouse sang trọng. Thay vì thường xuyên khoe đồ hiệu hay những món tài sản đắt đỏ, cả hai có sở thích dành thời gian cho những chuyến du lịch nước ngoài. Vợ chồng nữ ca sĩ còn cùng nhau tập luyện thể thao, chăm chút ngoại hình và duy trì lối sống năng động.

Một trong những quyết định từng khiến công chúng chú ý là việc Khởi My và Kelvin Khánh thống nhất không sinh con để tận hưởng cuộc sống riêng của hai người. Năm 2020, Kelvin Khánh từng chia sẻ: "Khánh và My đã thống nhất, không sinh con mà sẽ sống với nhau như vậy đến già. Cuộc sống hai người hiện tại đang rất vui. Cho nên cứ sống với nhau như vậy, đến một thời điểm nào đó, thấy cần có con thì cả hai sẽ tính tiếp".

Cả hai giấu kín những hình ảnh ngọt ngào suốt nhiều năm mới bắt đầu công khai "nhỏ giọt"