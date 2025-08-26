Sau hơn cả thập kỷ làm nghề, Khởi My dù đã lui về hậu trường, ít nhận show đi hát hơn hẳn nhưng tên tuổi vẫn chưa bao giờ hết hot. Nữ ca sĩ nay chuyển hướng sang làm streamer, tận hưởng cuộc sống hôn nhân bình yên và viên mãn vên Kelvin Khánh. Mỗi khi Khởi My tái xuất trên MXH đều thu hút sự quan tâm của công chúng.

Cho đến mới đây, nữ ca sĩ đã phải đích thân lên tiếng đính chính vì một thông tin chưa chuẩn khiến khán giả hiểu lầm nhiều năm qua. Theo đó, Khởi My đăng status cho biết mình tuổi Kỷ Tỵ (tức là người sinh năm 1989 - PV), nên cô đang hoang mang vì vài năm nữa đã bước sang tuổi 40. Tuy nhiên, bên dưới bài đăng này, rất nhiều người thắc mắc rằng liệu năm sinh của Khởi My là 1989 hay 1990. Bởi lẽ từ trước đến nay, khán giả đều biết năm sinh của Khởi My là 1990, các thông tin công khai trên công cụ tìm kiếm cũng không phải là 1989.

Ngay sau đó, Khởi My đã lên tiếng giải thích: "Tôi sinh năm 1989, trên giấy tờ là 1990. Tôi có livestream chỉnh lại mấy lần mà anh em quên hoài, rầu ghê". Theo đó, ngày sinh nhật của Khởi My là 2/1, vì thế có thể thời gian âm lịch vẫn còn ở năm 1989. Nên tính theo tuổi mụ ( hay còn được gọi là tuổi ta) thì Khởi My vẫn thuộc con giáp Kỷ Tỵ, còn dương lịch thì Khởi My sinh năm 1990 cũng không sai.



Khởi My đính chính năm sinh thật, không phải 1990 như thông tin trên MXH

Khởi My cho biết cô hoang mang khi sắp bước sang tuổi 40

Một trong những cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Khởi My là tham gia chương trình Gương Mặt Thân Quen. Khởi My gây ấn tượng với khả năng biến hóa đa dạng, giọng hát giàu cảm xúc và phong cách trình diễn tự nhiên. Đặc biệt, trong đêm chung kết, cô hóa thân thành nữ ca sĩ Shakira với ca khúc Give It Up to Me, thể hiện vũ đạo mạnh mẽ và giọng hát đầy nội lực, chinh phục hoàn toàn ban giám khảo và khán giả. Chiến thắng này giúp Khởi My khẳng định tài năng và nâng tầm sự nghiệp. Sau chương trình, cô tiếp tục phát hành loạt hit đình đám như Vì Sao, Gửi Cho Anh, Người Yêu Cũ, Hạt Cát... và chạm đến thời kỳ vàng son của sự nghiệp.

Khởi My từng hoạt động nghệ thuật rất chăm chỉ trước khi lui về ở ẩn

Ngay khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Khởi My lại khiến cả showbiz bất ngờ khi quyết định lên xe hoa cùng Kelvin Khánh. Trước đó, cặp đôi vốn được khán giả nhiệt tình "ghép đôi" nhưng cả hai chỉ giữ mối quan hệ trong vòng bí mật, chưa từng công khai. Chính vì vậy, khi tin tức hôn lễ được hé lộ, không ít sao Việt lẫn người hâm mộ đều ngỡ ngàng, thậm chí "ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa" trước sự kiện trọng đại này.

Vào năm 2020, Khởi My và Kelvin đồng loạt thông báo quyết định sẽ không sinh con mà cùng nhau tận hưởng cuộc sống. Kelvin Khánh chia sẻ: "Khánh và My đã thống nhất, không sinh con mà sẽ sống với nhau như vậy đến già. Cuộc sống hai người hiện tại đang rất vui. Cho nên cứ sống với nhau như vậy, đến một thời điểm nào đó, thấy cần có con thì cả hai sẽ tính tiếp".

Hôn nhân viên mãn là thế nhưng hồi tháng 3/2024, Khởi My và Kelvin Khánh liên tục vướng tin đồn rạn nứt hôn nhân. Nguồn cơn là do nhiều người phát hiện cả hai không đăng ảnh bên nhau thường xuyên như trước kia. Sau đó, Khởi My cho biết cô đã "cười sảng" khi đọc những bình luận khẳng định vợ chồng cô tan vỡ. Vào cuối năm 2024, Khởi My đăng ảnh bên Kelvin Khánh để kỷ niệm 7 năm kết hôn. Nữ ca sĩ hài hước chia sẻ về cuộc sống hiện tại: "Lại 1 lần nữa được mọi người nhắc ngày cưới. Kỳ này 1 đứa hái táo, 1 đứa đang chọc chó. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương 2 đứa".

Cô và chồng có cuộc sống hôn nhân bình yên bên trong căn penthouse

Khi bất ngờ tái xuất trong Ca sĩ mặt nạ, nữ ca sĩ tiết lộ vì món quà của chồng mà chỉ muốn ở nhà chơi game, trò chuyện trực tuyến với mọi người. Khởi My khiến Trấn Thành ngỡ ngàng khi thừa nhận: "Em lấy chồng xong rồi chồng em mua một dàn máy game cho em chơi, thế là sự nghiệp streamer (streamer là những người thực hiện công việc livestream - phát sóng trực tiếp cho người xem với nhiều chủ đề như game, ăn uống, giải trí - PV) bắt đầu từ đó. Khi đã mê game rồi là không thích hát nữa".

Khởi My đã chuyển hướng sang làm streamer



