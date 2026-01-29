Trọng lượng động cơ của tên lửa Angara đã được giảm 15%. Thông tin này được ông Dmitry Bakanov - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nhà nước Roscosmos phụ trách các dự án tên lửa, công bố tại Diễn đàn Vật liệu và Công nghệ Mới AMTEXPO.

"Về động cơ, tên lửa Angara thân thiện với môi trường của chúng tôi, hiện đang chịu trách nhiệm chính trong việc phóng các tải trọng lên quỹ đạo, đang phải đối mặt với những thách thức về giá thành động cơ".

"Để giảm chi phí này, bộ phận sản xuất của Energomash đã thực hiện một số thay đổi giúp giảm trọng lượng động cơ xuống 15%. Hơn nữa, 45% các bộ phận hiện đang được sản xuất bằng công nghệ mới", ông Bakanov cho biết.

Nga đạt được nhiều thành tựu trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ.

Bên cạnh đó, vụ phóng đầu tiên của tên lửa siêu nhẹ Irkut từ Trung tâm Vũ trụ Plesetsk có thể diễn ra sau năm 2030. Thông tin này được đưa ra trong bài thuyết trình của ông Dmitry Baranov.

Ông Baranov đã trình bày một bài tham luận tại phiên toàn thể của Hội thảo Học thuật về Du hành Vũ trụ tưởng nhớ Sergei Korolev. Theo bài tham luận, vụ phóng đầu tiên từ Trung tâm Vũ trụ Plesetsk ở vùng Arkhangelsk dự kiến sẽ diễn ra sau năm 2030.

Tên lửa siêu nhẹ mới này sẽ có khả năng phóng tải trọng lên đến 780 kg vào quỹ đạo Trái đất tầm thấp.

Theo dữ liệu được trình bày vào năm 2021 trên tạp chí "Kỹ thuật và Công nghệ Vũ trụ" (một ấn phẩm của Tập đoàn Tên lửa và Vũ trụ Energia), cả phiên bản dùng một lần và phiên bản tái sử dụng của tên lửa đẩy siêu nhẹ Irkut đều được xem xét.