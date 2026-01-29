HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nga đạt bước tiến mới trong lĩnh vực thế mạnh của Trung Quốc, mở ra chương mới trong lịch sử công nghệ

Minh Anh |

Màn ra mắt công chúng đầu tiên diễn ra trong một buổi trình diễn hoành tráng và đã ghi dấu ấn vì rất thành công.

Sber, tập đoàn ngân hàng và công nghệ lớn nhất nước Nga, đã chính thức tham gia cuộc đua robot hình người với việc ra mắt "Green", một cỗ máy hai chân được trang bị mô hình ngôn ngữ lớn độc quyền của công ty, GigaChat.

Robot này được giới thiệu tại hội nghị quốc tế AI Journey 2025 ở Moscow, đánh dấu điều mà Giám đốc điều hành của Sber, German Gref, mô tả là một giai đoạn mới trong sự phát triển của "Trí tuệ nhân tạo vật lý" - các hệ thống mở rộng trí tuệ nhân tạo vượt ra ngoài màn hình và đi vào thao tác trong thế giới thực.

Sự kiện này đánh dấu một bước đột phá cho ngành robot và Trí tuệ nhân tạo vật lý của Nga, vượt ra ngoài phạm vi các thiết bị điện tử (loa thông minh, tivi, ứng dụng điện thoại thông minh) để hỗ trợ con người giải quyết không chỉ các nhiệm vụ trí tuệ mà còn cả các nhiệm vụ vật lý.

Nga sở hữu căn cứ ở nơi con người khó có thể sinh tồn, riêng vận chuyển vật liệu phải dùng tàu phá băng


