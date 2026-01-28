Nga sở hữu căn cứ ở nơi con người khó có thể sinh tồn, riêng vận chuyển vật liệu phải dùng tàu phá băng

Nga là một trong những quốc gia đã tiến hành nghiên cứu ở Nam Cực từ đầu thế kỷ 19. Hầu hết các trạm nghiên cứu được xây dựng từ năm 1957, bao gồm cả trạm Vostok ở giữa Vòm A. Đây là trạm nghiên cứu Nam Cực nội địa duy nhất của Nga đang hoạt động. Nhiệt độ thấp nhất đã được ghi nhận tại đây là -89,2°C!

Theo thời gian, cơ sở này đã không còn đáp ứng được yêu cầu của giai đoạn mới. Năm 2022, trạm Vostok mới đã chính thức được bắt đầu với việc lắp đặt móng.

Để vật liệu xây dựng có thể đến được địa điểm gần trạm Vostok cũ, trước tiên nó phải được vận chuyển đến Nam Cực trên hai tàu container. Một tàu chở dầu và tàu phá băng hạng nặng thông thường Kapitan Khlebnikov đã hoàn thành đoàn tàu. Điểm đến của đoàn tàu là trạm Progress của Nga trên bờ biển Đông Nam Cực. Tại đó, vật liệu được chất lên xe trượt tuyết, được kéo bởi các phương tiện bánh xích hạng nặng dọc theo tuyến đường dài 1.460 km đến trạm Vostok. Một số kho nhiên liệu phải được thiết lập dọc theo đường đi để các phương tiện có thể đi hết quãng đường.