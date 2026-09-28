Khói bất ngờ xuất hiện trong khoang, máy bay Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp, 3 người đã nhập viện

Một chuyến bay của Delta từ Barcelona (Tây Ban Nha) đến Boston (Mỹ) phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp tại Porto (Bồ Đào Nha) sau khi khói xuất hiện trong khoang. 8 hành khách được sơ cứu tại sân bay, trong khi 3 người phải nhập viện.

Theo Reuters, chuyến bay DL251 của hãng hàng không Delta khởi hành từ Barcelona lúc 15h15 ngày 27/9 (giờ địa phương), dự kiến đến Sân bay Quốc tế Boston Logan, Mỹ. Khoảng 2 giờ 30 phút sau khi cất cánh, máy bay gặp sự cố khiến tổ bay phải chuyển hướng.

Chiếc Airbus A330 sau đó hạ cánh khẩn cấp xuống Sân bay Francisco Sá Carneiro ở Porto, Bồ Đào Nha. Cơ quan chức năng cho biết nguyên nhân khiến máy bay phải chuyển hướng là khói xuất hiện trong khoang hành khách.

Sau khi máy bay hạ cánh, lực lượng ứng phó khẩn cấp nhanh chóng có mặt tại đường băng để kiểm tra những người trên chuyến bay. Theo người phát ngôn của Cơ quan Phòng vệ Dân sự và Khẩn cấp Bồ Đào Nha, 8 hành khách được điều trị ngay tại sân bay.

Máy bay Delta (Ảnh: people)

Ba người khác được đưa đến bệnh viện để tiếp tục điều trị. Hiện chưa có thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe của những người này.

Các cơ quan chức năng chưa công bố nguyên nhân cụ thể khiến khói xuất hiện trong khoang. Delta cũng chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết về sự cố tại thời điểm Reuters đưa tin.

Việc xuất hiện khói trong khoang là tình huống cần được xử lý khẩn cấp trong quá trình khai thác máy bay. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, tổ bay có thể phải đánh giá tình hình và quyết định chuyển hướng đến sân bay phù hợp để bảo đảm an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Trong trường hợp này, thay vì tiếp tục hành trình xuyên Đại Tây Dương đến Boston, chiếc Airbus A330 được đưa đến Porto, nơi có thể tiếp nhận máy bay và triển khai lực lượng khẩn cấp.

Sự cố xảy ra chỉ vài ngày sau một trường hợp tương tự liên quan đến một chuyến bay của Alaska Airlines. Theo PEOPLE, chuyến bay 803 từ Los Angeles đến Honolulu ngày 24/9 cũng ghi nhận một mùi lạ trong khoang. Một số thành viên phi hành đoàn sau đó cảm thấy không khỏe.

Khi máy bay hạ cánh tại Honolulu, lực lượng y tế khẩn cấp đã có mặt để kiểm tra. Bảy tiếp viên của Hawaiian Airlines được đánh giá tình trạng sức khỏe tại chỗ, với các triệu chứng được đề cập gồm buồn nôn và đau đầu.

Tuy nhiên, hai vụ việc có nguyên nhân và diễn biến riêng. Với chuyến bay Delta, thông tin được công bố hiện mới xác nhận sự xuất hiện của khói trong khoang và việc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp tại Porto. Nguyên nhân cụ thể của sự cố vẫn đang được làm rõ.

Sau khi hạ cánh, máy bay được giữ lại tại sân bay để phục vụ công tác kiểm tra. Thông tin về tình trạng kỹ thuật của máy bay cũng như phương án tiếp tục hành trình của các hành khách chưa được công bố.

Nguồn: Reuters, People