Khoe quyên góp 1 triệu NDT cứu trợ vùng lũ, một người nổi tiếng Trung Quốc bị "bóc mẽ" chỉ góp 1 NDT

Một influencer bị chỉ trích sau khi đăng ảnh chứng minh đã quyên góp 1 triệu NDT (khoảng gần 3,9 tỷ đồng) cho hoạt động cứu trợ lũ lụt tại Quảng Tây. Tuy nhiên, Hội Chữ thập đỏ địa phương cho biết không nhận khoản tiền nào với giá trị như vậy từ cá nhân này.

Từ tháng 7, mưa lớn do bão gây ra đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc. Theo truyền thông địa phương, 159 người đã thiệt mạng trong đợt thiên tai.

Ngày 7/9, nhiều người dùng mạng xã hội cáo buộc một influencer (người có tầm ảnh huởng) trên RedNote có tên Anlan đã làm giả thông tin quyên góp cứu trợ lũ lụt tại Quảng Tây.

Anlan hiện chưa công khai giới tính cũng như danh tính thật. Ngày 17/7, tài khoản này đăng một hình ảnh được cho là ảnh chụp màn hình thể hiện khoản quyên góp 1 triệu NDT cho Hội Chữ thập đỏ Quảng Tây, kèm dòng chú thích: “Đóng góp một chút sức lực cho công cuộc tái thiết sau thiên tai”.

Mưa lớn gây ngập lụt nặng nề ở Quảng Tây - Ảnh: SCMP

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt thích và nhiều bình luận ca ngợi hành động của Anlan. Chỉ trong vài ngày, tài khoản này có hơn 31.000 người theo dõi.

Tuy nhiên, khi được South China Morning Post (SCMP) liên hệ, Hội Chữ thập đỏ Quảng Tây cho biết không ghi nhận bất kỳ khoản quyên góp cá nhân nào trị giá 1 triệu NDT vào ngày 17/7.

Dữ liệu của tổ chức này cho thấy trong ngày 17/7 có một số khoản quyên góp chỉ 1 NDT, tương đương khoảng 3.900 đồng.

Tên của một người trong số những người chuyển khoản có phần trùng với tên xuất hiện trên ảnh chụp màn hình mà Anlan đăng tải. Tuy nhiên, thông tin tài khoản ngân hàng lại không trùng khớp với thông tin Anlan công khai. Vì vậy, Hội Chữ thập đỏ Quảng Tây không thể xác nhận liệu Anlan có phải người thực hiện bất kỳ khoản quyên góp 1 NDT nào trong số này hay không.

Ảnh chụp màn hình Anlan quyên góp 1 triệu NDT - Ảnh: SCMP

Hội Chữ thập đỏ Quảng Tây cũng cho biết toàn bộ thông tin về các khoản quyên góp đều được công khai trên website chính thức của tổ chức.

Sau khi vụ việc gây tranh cãi, nền tảng RedNote đã đình chỉ tài khoản của Anlan. Đến thời điểm SCMP đăng bài, người này chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Hội Chữ thập đỏ Quảng Tây cho biết đang tiếp tục theo dõi vụ việc và chưa có thêm thông tin.

Có thể chịu trách nhiệm pháp lý

Các chuyên gia pháp lý cảnh báo việc làm giả thông tin quyên góp hoặc tuyên bố sai sự thật về việc đóng góp từ thiện có thể dẫn đến hậu quả pháp lý.

Luật sư Ma Junzhe thuộc Công ty Luật Zheqing ở Quảng Đông cho biết những lời cam kết quyên góp được công khai có thể làm phát sinh nghĩa vụ pháp lý. Trong một số trường hợp, bên nhận quyên góp có thể yêu cầu người đã cam kết thực hiện nghĩa vụ này thông qua các biện pháp pháp lý.

Trung Quốc từng xảy ra những vụ việc tương tự. Năm 2023, doanh nhân Wu You bị trường đại học cũ khởi kiện vì không thực hiện cam kết quyên góp 11 triệu NDT (khoảng 42,9 tỷ đồng) cho quỹ của trường. Sau đó, Wu bị xếp vào danh sách người không trung thực trong việc thực hiện nghĩa vụ và bị hạn chế một số hình thức chi tiêu có giá trị lớn.

Lợi dụng hoạt động từ thiện để đánh bóng tên tuổi có thể bị xử lý hình sự - Ảnh: SCMP

Theo luật sư Ma, nếu cơ quan chức năng xác định Anlan đã lợi dụng một hoạt động phúc lợi xã hội để quảng bá bản thân hoặc làm giả chứng từ quyên góp có đóng dấu chính thức, người này có thể bị xử phạt hành chính, trong đó có phạt tiền và khả năng bị tạm giữ.

Vụ việc cũng làm dấy lên tranh luận về tác động của những hành vi tương tự đối với niềm tin của công chúng vào hoạt động từ thiện.

Một người dùng mạng xã hội cho rằng những vụ việc như vậy có thể khiến công chúng trở nên hoài nghi ngay cả với những chương trình quyên góp thực sự.

“Một xã hội cần khiến cái giá phải trả cho hành vi gian dối trở nên lớn hơn. Chỉ khóa tài khoản là chưa đủ, Anlan cần phải chịu hậu quả”, người này viết.

Một người dùng khác chia sẻ: “Tôi vẫn là sinh viên, nguồn thu nhập duy nhất là tiền dạy thêm, nhưng mỗi tháng tôi vẫn quyên góp 50 NDT (khoảng 195.000 đồng) cho một quỹ hỗ trợ trẻ em nông thôn. Lòng tốt thực sự không cần phải phô trương”.

Theo SCMP