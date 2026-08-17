Khoảnh khắc xúc động: Gần 20 giờ dưới đống đổ nát, đội cứu hộ tìm được chú chó nhờ vào tiếng sủa

Sau khi một bức tường đổ sập trong mưa lớn, chú chó tên Duque biến mất giữa đống đất đá. Suốt 19 giờ, không ai biết chú chó còn sống hay không, cho đến khi những tiếng sủa vọng ra từ nơi bức tường đổ xuống khiến hàng xóm lập tức gọi lực lượng cứu hộ.

Tối 29/7, mưa lớn trút xuống thành phố Concórdia, thuộc bang Santa Catarina, miền Nam Brazil. Tại Rua Espanha, khu Bairro das Nações, một bức tường bất ngờ đổ sập, đè vào một ngôi nhà và ảnh hưởng đến cả tầng một lẫn tầng hai của công trình.

Lực lượng cứu hộ được gọi đến hiện trường. Do lo ngại nguy hiểm, những người sống trong ngôi nhà phải rời đi và sang nhà hàng xóm trú tạm.

Giữa lúc hỗn loạn ấy, gia đình nhận ra một thành viên khác đã biến mất: Duque, chú chó của họ.

Tình trạng của chú chó Duque khi được tìm thấy. Ảnh: Aliança News

Duque thường ở gần khu vực bức tường. Sau khi công trình đổ xuống, mọi người tìm kiếm nhưng không thấy chú chó đâu. Với lượng đất, bùn, ngói và vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang tại hiện trường, gia đình bắt đầu lo rằng Duque có thể đã bị vùi bên dưới và không còn sống.

Nhưng gần một ngày sau, từ chính đống đổ nát ấy, một âm thanh vang lên.

Sang ngày 30/7, những người sống gần hiện trường nghe thấy tiếng chó sủa phát ra từ khu vực bức tường bị sập. Đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Duque có thể vẫn còn sống.

Giữa lớp đất đá, Duque được tìm thấy. Chú chó vẫn còn sống. Ảnh: Aliança News

Theo Aliança News, sau khi người dân và hàng xóm phát hiện tiếng sủa, Đội Cứu hỏa Tình nguyện Concórdia (Bombeiros Voluntários de Concórdia) được gọi trở lại hiện trường vào chiều 30/7. Phòng vệ Dân sự địa phương (Defesa Civil) cũng tham gia hỗ trợ cuộc tìm kiếm.

Các nhân viên cứu hộ bắt đầu dỡ bỏ phần đất và vật liệu tích tụ tại vị trí được người dân chỉ ra. Một số nguồn Brazil cho biết họ phải di chuyển đất, bùn, ngói và những mảnh vỡ của công trình để tiếp cận con vật.

Rồi giữa lớp đất đá, Duque được tìm thấy. Chú chó vẫn còn sống.

Các nhân viên cứu hộ bắt đầu dỡ bỏ phần đất và vật liệu tích tụ tại vị trí được người dân chỉ ra. Ảnh: Aliança News

Các nhân viên cứu hộ bắt đầu dỡ bỏ phần đất và vật liệu tích tụ tại vị trí được người dân chỉ ra. Ảnh: Aliança News

Hình ảnh từ cuộc giải cứu cho thấy phần đầu Duque dần xuất hiện giữa đất và những mảnh vật liệu xây dựng trước khi các nhân viên cứu hộ đưa chú ra khỏi nơi mắc kẹt. Sau nhiều giờ không rõ sống chết, Duque cuối cùng được trở về vòng tay của chủ.

Theo truyền thông địa phương, Alexandre Grolli - một thành viên lực lượng cứu hỏa tham gia vụ việc cho biết bức tường đổ vào khoảng 20h ngày 29/7. Duque được đưa ra khỏi đống đổ nát vào khoảng 16h ngày hôm sau.

Tổng cộng, chú chó đã mắc kẹt bên dưới khoảng 19 giờ. Một số phương tiện truyền thông Brazil làm tròn khoảng thời gian này thành 20 giờ.

Điều đáng chú ý là sau quãng thời gian dài bị vùi dưới đất đá, Duque vẫn ở trong tình trạng tương đối tốt.

Chú chó được cứu khỏi đống đổ nát và an toàn trong vòng tay chủ nhân. Ảnh: Aliança News

Theo thông tin được G1 đăng tải và một số báo Brazil dẫn lại, sau khi được giải cứu, Duque được giao lại cho người chủ rồi đưa đến cơ sở thú y để kiểm tra. Chú chó được giữ lại theo dõi và người chủ sau đó cho biết Duque vẫn ổn sau sự cố. Thậm chí mô tả Duque được đưa ra ngoài trong tình trạng gần như không bị thương.

Vụ giải cứu nhanh chóng được truyền thông Brazil chú ý, không chỉ bởi khoảng thời gian Duque sống sót dưới lượng lớn đất đá mà còn bởi cách chú chó được tìm thấy.

Nếu không có những tiếng sủa vọng lên từ đống đổ nát, những người bên ngoài có thể không biết chính xác Duque đang ở đâu.

Trong gần 20 giờ bị mắc kẹt, Duque không thể tự đào đường thoát ra ngoài. Không ai nhìn thấy chú giữa những lớp đất, bùn và vật liệu của bức tường. Nhưng chú vẫn có thể phát ra âm thanh. Và cuối cùng, đã có người nghe thấy.

Từ những tiếng sủa của Duque, hàng xóm báo cho lực lượng cứu hộ; từ vị trí được xác định, những người lính cứu hỏa và nhân viên Phòng vệ Dân sự lần lượt dỡ bỏ đống vật liệu; và sau 19 giờ, một sinh mạng tưởng như đã mất lại được đưa ra ngoài an toàn. Đôi khi, một cuộc giải cứu bắt đầu từ một dấu hiệu rất nhỏ như thế.