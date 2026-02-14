Khoảnh khắc UAV Lancet đánh trúng pháo tự hành CAESAR ở Zaporizhzhia

Bộ Quốc phòng Nga công bố video các kíp vận hành UAV thuộc cụm quân Vostok tấn công pháo tự hành CAESAR do Pháp sản xuất tại vùng Zaporizhzhia.

Theo nội dung video, hệ thống pháo này bị phát hiện từ trên không khi đang di chuyển qua một khu vực trống trải. Trên màn hình thể hiện thời điểm mục tiêu bị theo dõi.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết pháo tự hành CAESAR di chuyển qua cánh đồng và khi đó được các hệ thống tác chiến điện tử cơ động của Lực lượng Vũ trang Ukraine yểm trợ.

Sau khi xác nhận tọa độ của khí tài Ukraine, UAV Lancet của Nga đã được sử dụng. Video cho thấy Lancet lao tới, tiếp đó là một vụ nổ mạnh xuất hiện.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, ngoài việc phá hủy pháo CAESAR, UAV Lancet cũng loại kíp chiến đấu Ukraine khỏi vòng chiến.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh nhóm yểm trợ của Ukraine đã không thể ngăn chặn cuộc tấn công của UAV Nga.