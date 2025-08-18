HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khoảnh khắc máy bay nhỏ rơi thẳng xuống sân golf trong sự hoảng loạn của tất cả mọi người

Uyên Bùi |

Một đoạn phim kinh hoàng đã ghi lại khoảnh khắc nhiều người đang chơi golf thì bất ngờ một chiếc máy bay hạng nhẹ lao thẳng từ trên trời xuống.

Chiều 17/8, một chiếc máy bay hạng nhẹ Piper Cherokee đã rơi xuống sân golf ở ngoại ô Mona Vale, Sydney trước sự chứng kiến của nhiều người.

Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy máy bay bất ngờ lao xuống khi nhiều người đang chơi trên sân golf và suýt va trúng họ trước khi chạm đất. Tiếng la hét vang lên khắp sân golf trong khoảnh khắc hỗn loạn, nhưng may mắn không có ai dưới mặt đất bị thương.

Khoảnh khắc máy bay rơi xuống sân golf gây hoảng loạn - Ảnh 1.

Máy bay lao thẳng xuống sân golf (Nguồn: goldenfruitsydney/Instagram)

Trên máy bay có một phi công hướng dẫn và một học viên, đều ngoài 50 tuổi. Cả hai đều đã sống sót một cách kỳ diệu mà chỉ chịu chấn thương nhẹ. Sau vụ việc, hai nạn nhân được sơ cứu tại hiện trường rồi chuyển đến Bệnh viện Royal North Shore trong tình trạng ổn định. 

Máy bay hầu như còn nguyên vẹn sau vụ tai nạn dù nhiều mảnh vỡ văng ra khắp bãi cỏ. Theo hồ sơ chuyến bay, chiếc Piper Cherokee cất cánh từ Camden lúc 13h và dự kiến bay đến Wollongong. 

Khoảnh khắc máy bay rơi xuống sân golf gây hoảng loạn - Ảnh 2.

Thân máy bay hầu như còn nguyên vẹn dù nhiều mảnh vỡ văng ra khắp bãi cỏ (Nguồn: NewsWire/Jeremy Piper)

Cục An toàn Giao thông Úc xác nhận đang tiến hành thu thập dữ liệu và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến tận nhà nhân tình của chồng để đánh ghen, người vợ có hành động khiến chồng phải sững sờ
Tags

máy bay

sân golf

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại