Mới đây, vụ việc một người phụ nữ Malaysia đến nhà nhân tình của chồng để đánh ghen đã thu hút sự chú ý của dư luận nước này.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, vụ việc mới xảy ra ở Batu, Kuala Lumpur, Malaysia. Cả người vợ và người phụ nữ được cho là nhân tình của chồng cô đều dùng điện thoại để ghi lại hình ảnh của đối phương nên hình ảnh ở hiện trường tương đối phong phú.

Theo đó, mẫu thuẫn bắt đầu khi người vợ phát hiện chồng mình có nhân tình, chu cấp tiền cho cô ta và anh ta còn đang ở nhà của người phụ nữ này. Do đó, cô đã mang chất thải đến ném vào nhà của kẻ thứ 3. Chứng kiến hành động trả đũa của vợ, người chồng đã đi ra ngoài cổng và bảo cô dừng lại.

Cô vợ đã đến nhà nhân tình để giải quyết vấn đề giữa 3 người.

Khi người vợ đi vào trong nhà, cô nhân tình (mặc đồ đen) đã cầm con dao trong tay để đe dọa đối phương không được manh động. Trong khi đó, người chồng cũng bước vào và bảo nhân tình đừng nói chuyện với vợ mình.

Nghe thấy vậy, người vợ bắt đầu tức giận. Khi anh ta yêu cầu người vợ rời đi, cô ta trả lời rằng chính nhân tình của anh ta đã mời cô vào nhà. Sau đó, cô ta cho anh ta xem một thứ gì đó trên điện thoại và nói, "Xem này, ai sẽ bị làm nhục đây."

Kẻ thứ 3 được cho là đã cầm dao để đe dọa người vợ.

Người đàn ông lớn tiếng đuổi vợ, trong khi cô nhân tình nói rằng người vợ mới là người mất mặt vì cô ta là người nước ngoài. "Tôi không phải người ở đây. Cô mới là người ở đây," kẻ thứ 3 khiêu khích.

Mâu thuẫn leo thang giữa 2 vợ chồng.

Cuộc tranh cãi trở nên gay gắt hơn khi người vợ yêu cầu nhân tình của chồng trả lại tiền, trong khi người chồng nói vợ mình mới là người phải trả tiền vì đã ném chất thải vào "nhà người khác".

Trong một video tiếp theo, cuộc tranh cãi dường như đã lắng xuống, cho đến khi người đàn ông một lần nữa nhắc lại việc vợ đã ném chất thải và không chịu rời đi. Điều này khiến người vợ đứng dậy khỏi ghế sofa để đánh anh ta.

Người vợ đã đánh người chồng sau khi bị khiêu khích.

Sau đó, cô ta trèo lên lưng anh ta, vòng tay ôm đầu anh ta và liên tục tát vào mặt anh ta, tạo nên một cảnh tượng hỗn độn. Sau khi họ đứng dậy, người chồng nói rằng cô ta đang có " tinh thần bất ổn", còn nhân tình của anh ta đe dọa sẽ gọi cảnh sát.

Được biết, người vợ cũng từng chia sẻ thêm về bi kịch gia đình trên trang Facebook cá nhân.

Trong một bài đăng ngày 12 tháng 8 được cho là do người vợ viết, cô tuyên bố rằng chồng mình đang chu cấp tài chính cho một người phụ nữ khác và thậm chí đã hỏi vay tiền vợ để đưa cho nhân tình.

Anh ta cũng bị cáo buộc đã thua tiền khi đánh bạc và yêu cầu vợ trả nợ. Người vợ cũng cáo buộc anh ta đánh con cái, điều mà cô cho là không thể chấp nhận được. Cô đã phải chịu đựng trong một thời gian dài và cũng đã từng gọi cảnh sát nhưng chưa giải quyết được vấn đề.

Gia Linh (Theo Mothership)