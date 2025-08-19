Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp thường được đánh giá cao bởi trí thông minh, khả năng ứng biến nhanh nhẹn, linh hoạt. Họ còn rất giỏi quan sát, khôn khéo và thận trọng cả trong công việc lẫn cuộc sống. Nhờ những đặc điểm này, người tuổi Tý tránh được nhiều rủi ro và gặt hái những thành công rực rỡ. Ngoài ra, con giáp này còn biết quản lý tài chính hiệu quả nên cuộc sống của họ luôn đầy đủ, sung túc.

Bước vào năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tý nằm trong số những con giáp có cuộc sống viên mãn bậc nhất, ngày càng thành công và đủ đầy.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ, được các cát tinh như Long Đức, Tử Vi và Ngọc Quý chiếu rọi, tuổi Tý sẽ thấy rõ sự may mắn trong cuộc sống nói chung và tài chính cá nhân nói riêng. Trong tử vi, sao Long Đức tượng trưng cho sự nhân ái, cao quý và đoan chính, có khả năng hóa giải tai ương hoặc bệnh tật.

Được sao Ngọc Quý tương trợ, con giáp tuổi Tý sẽ luôn gặp may mắn trong chuyện làm ăn, kinh doanh. Trong khi đó, sao Tử Vi còn được biết đến với tên gọi sao Đế Tọa, chuyên chủ về quan lộc, tức là sao của sự nghiệp. Có sao Tử Vi chiếu rọi, con giáp này chỉ cần nỗ lực thì sự nghiệp luôn thuận lợi, việc có được cuộc sống sung túc, thịnh vượng chỉ là vấn đề thời gian.

Hai tháng cuối năm Ất Tỵ 2025 là lúc tuổi Tý ăn nên làm ra, cuộc sống viên mãn về mọi mặt từ cuộc sống đến công việc. Đặc biệt, tử vi học có nói, tháng 12 âm, được lục hợp chiếu rọi, con giáp này làm gì hầu như cũng thành công, tài khoản lúc nào cũng dư dả, đủ đầy.

Tuy nhiên, khi bước sang năm Bính Ngọ 2026, do xung Thái Tuế, tuổi Tý lại là con giáp ít nhiều cần có sự thận trọng, đề phòng kẻ tiểu nhân gây khó khăn, ảnh hưởng đến tài lộc. Họ được khuyên nên biết kiềm chế cảm xúc, hạn chế đầu tư rủi ro để giảm bớt nguy cơ.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là một trong những con giáp được đánh giá rất cao khi vừa có trí thông minh, lại sắc sảo, bản lĩnh và rất quyết đoán. Trong những tình huống cấp bách, tuổi Dậu vô cùng bình tĩnh và thể hiện xuất sắc tố chất của những người lãnh đạo. Ngoài ra, con giáp này còn đặc biệt giỏi trong việc quản lý tài chính nên cuộc sống luôn đủ đầy, dư dả. Trong công việc, với tư duy phân tích đỉnh cao, tuổi Dậu dễ gặt hái được những thành tựu nổi bật, được nhiều người ngưỡng mộ.

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp tuổi Dậu có tài vận hanh thông bậc nhất nhờ nhiều cát tinh chiếu rọi, từ sao Địa Giải, Tướng Tinh cho đến Kim Quỹ và Tam Thai.

Với sự xuất hiện của sao Địa Giải chiếu rọi, tuổi Dậu sẽ gặp dữ hóa lành, chuyện gì cũng suôn sẻ. Sao Tướng Tinh chủ về quyền lực, cho thấy sự thăng tiến của con giáp này trong công việc. Sao Kim Quỹ chủ về sự giàu có, vận may trong sự nghiệp cũng như có quý nhân trợ giúp. Còn sao Tam Thai là một cát tinh trong tử vi lá số mang nhiều ý nghĩa về may mắn, mang lại cát lợi về danh vọng, địa vị trong xã hội.

Tuổi Dậu cũng nằm trong số những con giáp phất lên như diều gặp gió dịp cuối năm nay. Cụ thể, tháng 11 âm, tuổi Dậu đón tin vui trong chuyện gia đình, tình cảm. Tháng 12 âm, được tam hợp hỗ trợ, con giáp này có sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ, tài lộc ùn ùn kéo tới. Với khả năng quản lý tài chính xuất sắc, con giáp tuổi Dậu có thể tiết kiệm được một khoản lớn hoặc mua sắm được những tài sản có giá trị.

Tuy nhiên, bước sang năm Bính Ngọ 2026, do thuộc thế phá Thái Tuế nên tuổi Dậu tránh vội vàng, nôn nóng, cần thận trọng trong chi tiêu và đầu tư để bảo toàn tài lộc.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp có nhiều ưu điểm. Đa số họ đều là những người có tâm tính hiền lành, nhân hậu và tử tế. Chính sự chân thành của tuổi Hợi là điều giúp họ luôn được người khác yêu quý, hỗ trợ và giúp đỡ hết mình. Với tinh thần vui vẻ, lạc quan, sự tích cực và chăm chỉ, con giáp này chính là những ông "Thần tài" trong cuộc sống của chính họ và người thân của họ.

Sự xuất hiện của cát tinh Dịch Mã cho thấy sự nghiệp của con giáp này sẽ có nhiều bước thay đổi. Nó cũng nói lên rằng sự dịch chuyển sẽ mang lại nhiều cơ hội làm ăn tốt đẹp cho tuổi Hợi. Có thể họ sẽ tìm thấy công việc trong mơ khi đến một vùng đất mới. Vậy nên, để gặt hái nhiều thành tựu, tuổi Hợi đừng ngại đi xa và cũng như bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Tuổi Hợi còn có sự hỗ trợ của cát tinh Quốc Ấn. Đây là một sao tốt chủ về quyền lực, địa vị. Theo lá số tử vi, người nào được sao này chiếu rọi thì sẽ dễ được quý nhân soi đường dẫn lối, sự nghiệp thăng tiến, có khả năng trở thành lãnh đạo.

Tuổi Hợi có những tháng đầu năm Ất Tỵ may mắn bậc nhất, tài lộc dồi dào viên mãn. Khoảng thời gian giữa năm, con giáp này trải qua một số thử thách, song càng về cuối năm, vận xui qua đi, vận đỏ sẽ lại mỉm cười với họ.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Ất Tỵ 2025, chịu ảnh hưởng của hạn Thái Tuế, tuổi Hợi có thể sẽ phải đương đầu với những thử thách. Tuy nhiên, bên cạnh con giáp này vẫn có những cát tinh tốt hỗ trợ như Dịch Mã, Quốc Ấn nên cần phải biết nắm bắt cơ hội thì sẽ vẫn gặt hái thành công.

Cũng giống như tuổi Tý, 2 tháng cuối năm là thời điểm tuyệt vời để tuổi Hợi kiếm tiền và làm giàu. Đặc biệt, tử vi học có nói, tháng 11 âm, con giáp này sẽ đón nhận tài lộc bất ngờ, giúp họ đón năm mới trong sự sung túc, thịnh vượng.

Tuy nhiên, năm Bính Ngọ 2026, do hại Thái Tuế nên tuổi Hợi được khuyên nên thận trọng công việc, nhất là ký kết các hợp đồng để tránh rủi ro.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.