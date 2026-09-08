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Khoảnh khắc màn bắn pháo hoa ăn mừng biến thành thảm kịch: Ít nhất 10 người thiệt mạng, 64 người bị thương

Chi Chi
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Một đoạn video trên mạng xã hội ghi lại cảnh tượng sau vụ nổ, với hàng chục người đi lại trong khói mù mạt và đống đổ nát để tìm kiếm những người còn sống sót.

Cơ quan chức năng Mexico cho biết số vật liệu pháo hoa đã phát nổ trong một lễ hội tại một thị trấn thuộc Bang Mexico, làm sập một bức tường, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 64 người khác bị thương.

Vụ nổ xảy ra vào tối thứ Bảy (5/9) vừa qua ngay cạnh nhà thờ Nuestra Señora de la Luz ở Temascalcingo, một đô thị với 66.000 dân nằm ở miền trung Mexico.

Hàng trăm người dân đang chuẩn bị xem màn trình diễn pháo hoa - một phần của lễ hội tôn giáo - thì vụ nổ bất ngờ xảy ra.

Một đoạn video trên mạng xã hội ghi lại cảnh tượng sau vụ nổ, với hàng chục người đi lại trong khói mù mạt và đống đổ nát để tìm kiếm những người còn sống sót.

Màn pháo hoa thảm kịch

Đô thị này nằm cách Thủ đô Mexico City khoảng 160 km về phía tây bắc.

Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ nổ và Văn phòng Công tố Bang Mexico đã mở cuộc điều tra.

Một giám mục địa phương cho biết có hai linh mục nằm trong số những người bị thương.

Màn bắn pháo hoa ăn mừng biến thành thảm kịch: Ít nhất 10 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Góc nhìn từ trên cao cho thấy hiện trường vụ nổ pháo hoa trong lễ hội tại Santa Maria Canchesda, Bang Mexico, Mexico vào ngày 6 tháng 9 năm 2026 (Ảnh: AFP/Getty Images)

Màn bắn pháo hoa ăn mừng biến thành thảm kịch: Ít nhất 10 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Cảnh sát kiểm tra hiện trường vụ nổ pháo hoa vào ngày 6 tháng 9 năm 2026 (Ảnh: AFP/Getty Images)

Các vụ nổ liên quan đến pháo hoa thường xuyên xảy ra ở Mexico, nơi pháo hoa được sử dụng phổ biến trong các lễ hội đường phố và lễ hội tôn giáo. Gần 4 năm trước, một vụ nổ pháo hoa nghiêm trọng tại một ngôi làng thuộc đô thị Huejutla, bang Hidalgo ở miền trung nước này, cũng đã khiến 17 người bị thương.

Nguồn: CNN, Express Tribune

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Tags

Mexico

nổ pháo hoa

lễ hội tôn giáo

Pháo hoa

thiệt mạng

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