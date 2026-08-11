Khoảnh khắc kinh hoàng: Thang máy đột ngột lao xuống đất từ 15m, 4 người bị thương

Sự cố diễn ra trong thang máy do chở quá tải số người theo quy định.

Vụ việc xảy ra tại thành phố Makhachkala, Dagestan, Nga hôm 8/8. Đoạn video ghi lại bên trong thang máy cho thấy một nhóm người đông đúc chen chúc nhau trong cabin trước khi thang máy đột gột bị hỏng, khiến họ rơi từ tầng bốn xuống đất.

Cabin được ghi nhận rơi từ độ cao 50 feet (khoảng 15m) xuống đất khiến một số thành viên trong nhóm bị hất văng, trong đó có 4 người bị gãy chân. Theo các quan chức, hiện trường thang máy có chín người bên trong thay vì sáu người như quy định. Đội cứu hộ khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngay sau khi vụ việc xảy ra.

Một tuyên bố từ bộ y tế khu vực cho biết: “Cả 4 người bị thương không gặp nguy hiểm về tính mạng.”

Khoảnh khắc kinh hoàng khi thang máy đột ngột rơi xuống đất

Theo các quan chức, tòa nhà này, được hoàn thành vào năm 2021, chưa từng nhận được giấy chứng nhận nghiệm thu hoặc được bàn giao chính thức cho chính quyền thành phố. Tệ hơn nữa, đây là một trong 180 tòa nhà cao tầng được cho là xây dựng trái phép mà chính quyền đã xác định.

Cơ quan thanh tra nhà ở Dagestan cho biết điều này làm dấy lên câu hỏi liệu thang máy có được vận hành hợp pháp hay không và hoặc liệu chúng có an toàn về mặt kỹ thuật?

Hiện, Ủy ban Điều tra Nga đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ việc này.

Tai nạn liên quan đến thang máy không hy hữu. Trước đó, tại thành phố Valsad, bang Gujarat, Ấn Độ, một người đàn ông suýt bị kẹp khi vừa bước ra khỏi thang máy thì cabin bất ngờ lao lên. Nguyên nhân ban đầu được cho là sự cố nghiêm trọng liên quan hệ thống điện. Nạn nhân được cho là bị chấn thương bên trong.

Theo Sun