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Khoảnh khắc kinh hoàng: Cháy tại nhà máy Trung Quốc gây thương vong lớn, ông Tập Cận Bình chỉ đạo khẩn

Vân Anh
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Nhà máy giày tại tỉnh Phúc Kiến bốc cháy gây thương vong lớn về người và của.

Ngày 9/7, vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà máy sản xuất giày ở Tấn Giang, thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, miền đông Trung Quốc. Vụ cháy bắt đầu vào giữa trưa, khiến nhiều người bị mắc kẹt hoặc mất tích.

Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã triển khai 183 nhân sự và 35 phương tiện đến hiện trường. Lực lượng cứu hộ chưa thể vào khu vực bị ảnh hưởng để tìm kiếm người gặp nạn do tình hình nguy hiểm. Hình ảnh hiện trường cho thấy nhiều người mắc kẹt trên mái nhà trong lúc ngọn lửa bùng phát. Họ cởi trần đứng giữa khói đen dày đặc, trong khi lính cứu hỏa liên tục phun nước lên để hạ nhiệt.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, đám cháy bắt đầu từ tầng trệt của nhà máy. Các vật liệu sản xuất giày dép được lưu trữ trong tòa nhà rất dễ cháy và có thể khiến ngọn lửa lan nhanh. Do các vật liệu và chất kết dính, mùi tại hiện trường khá nồng, gây kích ứng mắt.

Hiện trường vụ việc

Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cùng Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ quốc gia đã điều tổ công tác chung đến hiện trường để hướng dẫn công tác ứng phó và cứu nạn.

Hãng thông tấn Xinhua dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết hỏa hoạn đã "gây thiệt hại nặng về người". "Phải dốc toàn lực cho công tác tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ gia đình nạn nhân", ông nói.

Lãnh đạo Trung Quốc cũng yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xác định trách nhiệm của các bên liên quan, bảo đảm những người phải chịu trách nhiệm bị xử lý theo quy định.

Hiện, chưa rõ bao nhiêu người thiệt mạng và bị thương trong vụ hỏa hoạn tại nhà máy.

Thành phố Tấn Giang là một trung tâm sản xuất giày dép và quần áo lớn, thường được gọi là "thủ phủ giày dép" của Trung Quốc. Theo số liệu chính thức, hàng ngàn công ty tại thành phố này đã sản xuất hơn 1,2 tỉ đôi giày vào năm 2024, chiếm 20% sản lượng toàn cầu.

Dắt con trai 12 tuổi đến chỗ làm, người đàn ông chết lặng khi đứa trẻ lại gây ra sự việc kinh hoàng!
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