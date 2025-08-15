Khoảnh khắc Iskander thiêu rụi HIMARS ở Sumy

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video phá hủy vị trí của hệ thống phóng loạt M270/M142 HIMARS do Hoa Kỳ cung cấp tại khu vực làng Zhikhovo, tỉnh Sumy.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, vụ tấn công do tổ vận hành của hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M thực hiện. Kết quả là một xe phóng HIMARS và một phương tiện hộ tống bị phá hủy. Tổn thất nhân lực phía Ukraine được thông báo lên tới 10 quân nhân.

Đoạn video được công bố cho thấy lửa và khói bốc lên tại hiện trường.

Trước đó, lực lượng Nga đã tấn công một trại huấn luyện của Quân đội Ukraine ở khu vực làng Goncharovskoye, tỉnh Chernihiv.