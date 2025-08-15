HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khoảnh khắc Iskander thiêu rụi HIMARS ở Sumy

Hải Yến |

Bộ Quốc phòng Nga công bố video hệ thống tên lửa Iskander-M phá hủy HIMARS ở Zhikhovo, tỉnh Sumy.

- Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video phá hủy vị trí của hệ thống phóng loạt M270/M142 HIMARS do Hoa Kỳ cung cấp tại khu vực làng Zhikhovo, tỉnh Sumy.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, vụ tấn công do tổ vận hành của hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M thực hiện. Kết quả là một xe phóng HIMARS và một phương tiện hộ tống bị phá hủy. Tổn thất nhân lực phía Ukraine được thông báo lên tới 10 quân nhân.

Đoạn video được công bố cho thấy lửa và khói bốc lên tại hiện trường.

Trước đó, lực lượng Nga đã tấn công một trại huấn luyện của Quân đội Ukraine ở khu vực làng Goncharovskoye, tỉnh Chernihiv.

NÓNG: Nga tung đòn quyết định ngay trước giờ thượng đỉnh, Ukraine điều quân Azov giữ tuyến sống còn
Tags

an ninh thế giới

Ukraine

Nga

Tin nóng Thế Giới 24h

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại