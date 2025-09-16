Video do bà Aleida Alavez Ruiz, Thị trưởng Iztapalapa, chia sẻ với Reuters cho thấy chiếc xe tải ở tư thế lơ lửng, bánh trước nhấc khỏi mặt đất trước khi lao ngược xuống, bị “nuốt” hoàn toàn khi mặt đường nhựa sụp xuống. Reuters đã xác minh vị trí xảy ra sự việc thông qua hình ảnh vệ tinh.

Clip được ghi lại

Bà Ruiz cho biết, may mắn không ai bị thương trong vụ việc và suy đoán nguyên nhân là do mạng lưới thoát nước đã “quá cũ” của thành phố bị sụp dưới trọng lượng xe.

“Chúng tôi đến hiện trường chỉ vài phút sau khi chiếc xe tải chở đầy nước ngọt bị sụp xuống hố. Trong lúc đang thực hiện các biện pháp cứu nạn, sức nặng của xe khiến nó sụp hẳn xuống” bà Ruiz viết trên mạng xã hội “Các báo cáo ban đầu cho thấy nguyên nhân là do mạng lưới thoát nước đã rất cũ. Chúng tôi đang chờ cần cẩu lớn để kéo chiếc xe ra ngoài và vẫn đang theo dõi tình hình.”

Các đoạn video sau đó do bà Ruiz công bố cho thấy một xe cứu hộ lớn từ từ kéo chiếc xe tải ra khỏi hố, kèm theo hình ảnh bà trực tiếp trấn an người dân rằng hố sụt sẽ được khắc phục triệt để.