HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khoảnh khắc đáng yêu của Lee Byung Hun với con gái được lan truyền rộng rãi

Tiêu Trang Ngọc Bảo |

VTV.vn - Lee Byung Hun bị bắt gặp đang vật lộn một cách đáng yêu khi chăm sóc con gái 2 tuổi. Khoảnh khắc hiếm hoi của anh trong vai trò ông bố đã lan truyền rộng rãi.

Khoảnh khắc đáng yêu của Lee Byung Hun với con gái được lan truyền rộng rãi - Ảnh 1.

(Ảnh: Kbizoom)

Những hình ảnh Lee Byung Hun âu yếm, cố gắng chơi đùa cùng con gái 2 tuổi là trong một buổi họp mặt gia đình được đăng trên kênh Lee Min-jung MJ. Vào ngày 27 tháng 11, kênh YouTube Lee Min Jung MJ đã đăng tải một vlog mới có tựa đề "Bất ngờ được mời đến một buổi họp mặt gia đình BH. Được quay với sự cho phép. Jun-hoo, giúp mẹ nhé".

Video ghi lại cảnh nữ diễn viên Lee Min Jung đến thăm gia đình chồng cùng con trai Jun-hoo, học cách làm gimbap kimchi từ mẹ chồng, sau đó ghé thăm khách sạn thú cưng và nhà trẻ của chị dâu Lee Ji-an. Ngay sau đó, Lee Byung hun đến, bế con gái Seo-i trên tay.

Lee Min Jung chào đón con gái một cách trìu mến, nói: "Seo-i đến rồi~ con yêu của chúng ta!"

Nhưng với chồng, cô ấy lại nói đùa: "Dẫn con bé đi tham quan đi". Giọng điệu vui tươi ấy ngay lập tức khiến khán giả bật cười. Sau đó, Lee Byung Hun bế con gái đi dạo quanh khu vui chơi thú cưng, cho cô bé xem những chú chó và bữa tiệc sinh nhật đang diễn ra. Khi Seo-i giật mình vì tiếng ồn, anh bế cô bé ra ngoài và nhẹ nhàng hỏi: "Con có muốn chơi trò này không?" rồi đặt cô bé lên xích đu.

Khoảnh khắc đáng yêu của Lee Byung Hun với con gái được lan truyền rộng rãi - Ảnh 1.
Khoảnh khắc đáng yêu của Lee Byung Hun với con gái được lan truyền rộng rãi - Ảnh 2.
Khoảnh khắc đáng yêu của Lee Byung Hun với con gái được lan truyền rộng rãi - Ảnh 3.
Khoảnh khắc đáng yêu của Lee Byung Hun với con gái được lan truyền rộng rãi - Ảnh 4.
Khoảnh khắc đáng yêu của Lee Byung Hun với con gái được lan truyền rộng rãi - Ảnh 5.

Anh chỉ vào một tảng đá gần đó và cố gắng dạy cô bé từ này: "Đây là tảng đá". Khi cô bé lắp bắp, anh kiên nhẫn sửa lại: "Không phải kéo… mà là đá".

Cách nói chuyện trẻ con của cô bé khiến Lee Byung Hun bối rối, đáp lại bằng một câu "Hả?" đầy nghiêm túc, một khoảnh khắc khiến khán giả bật cười. Cuối cùng, Lee Byung Hun đưa con gái 2 tuổi cho con trai mình: "Đi chơi với anh trai của con đi!".

Người hâm mộ phản ứng nồng nhiệt trước sự năng động lành mạnh của gia đình và hành động vụng về nhưng đầy tình cảm của người cha Lee Byung Hun. Vlog này cũng nhấn mạnh vào những tương tác gần gũi của Lee Min Jung với gia đình chồng và các con, làm tăng thêm sức hấp dẫn cho video.

NSND Tự Long thành tiến sĩ đầu tiên của Nhà hát Chèo Quân đội
Tags

sao hàn

Lee Byung Hun

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại