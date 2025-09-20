Khoảng 16.500 ca tử vong do nắng nóng ở châu Âu

Một nhóm nhà khoa học tại Đại học Hoàng gia London và trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London (Anh) ngày 17/9 công bố ước tính cho thấy biến đổi khí hậu do con người gây ra đã trực tiếp dẫn tới khoảng 16.500 ca tử vong trong các đợt nắng nóng tại các thành phố châu Âu mùa Hè 2025.

Nghiên cứu dựa trên mô hình khí hậu và dữ liệu từ 854 thành phố cho thấy tình trạng nóng lên toàn cầu đã làm nhiệt độ trung bình tăng thêm 2,2°C trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8/2025. Hậu quả là số người tử vong cao hơn so với mức bình thường khoảng 24.400 người, trong đó gần 70% (tương đương 16.500 ca) được xác định là có liên quan trực tiếp đến biến đổi khí hậu.

Người dân di chuyển dưới trời nắng gay gắt tại Madrid, Tây Ban Nha (Ảnh: THX/TTXVN)

Rome (Italy) ghi nhận số ca tử vong do nắng nóng cao nhất với 835 trường hợp, tiếp theo là Athens (Hy Lạp) với 630 ca và Paris (Pháp) với 409 ca. Hơn 85% nạn nhân là người từ 65 tuổi trở lên.

Các nhà khoa học cảnh báo chỉ cần nhiệt độ tăng thêm 2 - 4°C nữa cũng có thể cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, cho thấy vì sao nắng nóng được gọi là “kẻ giết người thầm lặng”.

Ước tính này cũng phù hợp với các nghiên cứu trước, trong đó có một báo cáo đăng trên tạp chí Nature Medicine xác định hơn 47.000 ca tử vong liên quan nắng nóng trong mùa Hè 2023 ở châu Âu.