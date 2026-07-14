Khoảng 13 triệu thuê bao di động chưa xác thực, nguy cơ bị thu hồi

Khoảng 13 triệu thuê bao di động chưa hoàn tất xác thực thông tin, nguy cơ bị thu hồi số nếu không chuẩn hóa trước thời hạn 15/8.

Khoảng 13 triệu thuê bao di động trên cả nước hiện vẫn chưa hoàn tất xác thực thông tin theo quy định và đang bị khóa một chiều. Nếu không chuẩn hóa trước ngày 15/8, các thuê bao này sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều, trước khi bị thu hồi số từ ngày 20/8.

Thông tin trên được Cục Viễn thông (Bộ KH&CN) công bố sau hơn hai tháng triển khai Thông tư 08/2026/TT-BKHCN về xác nhận tình trạng sử dụng thuê bao thông qua ứng dụng VNeID.

Khoảng 13 triệu thuê bao chưa hoàn tất xác thực thông tin theo quy định. (Ảnh minh họa)

Theo Cục Viễn thông, các doanh nghiệp viễn thông đã đối soát dữ liệu của hơn 114 triệu thuê bao đang hoạt động với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong số này, hơn 96 triệu thuê bao đã được xác nhận, xác thực thành công, bảo đảm người đứng tên đăng ký cũng là người đang sử dụng.

Kể từ khi các nhà mạng bắt đầu khóa một chiều đối với thuê bao chưa xác thực từ ngày 15/6, đã có hơn 3,8 triệu thuê bao hoàn tất việc chuẩn hóa thông tin và được khôi phục dịch vụ.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn gần 13 triệu thuê bao chưa thực hiện xác thực theo quy định. Các số này đang bị tạm dừng dịch vụ một chiều và sẽ bị khóa hai chiều nếu không hoàn thành trước ngày 15/8. Đến ngày 20/8, những thuê bao vẫn chưa cập nhật thông tin sẽ bị thu hồi số.

Đại diện một doanh nghiệp viễn thông cho biết, người dùng có thể tự xác thực thông tin thông qua ứng dụng của nhà mạng kết hợp với VNeID. Trường hợp không thực hiện được trực tuyến, thuê bao có thể đến các điểm giao dịch và mang theo căn cước công dân gắn chip để được hỗ trợ.

Đối với người cao tuổi, người khuyết tật và các nhóm yếu thế, Bộ KH&CN đã yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông duy trì nhiều hình thức hỗ trợ như bố trí điểm hướng dẫn tại địa phương, cử nhân viên hỗ trợ trực tiếp khi cần thiết, đồng thời phối hợp với chính quyền cơ sở và lực lượng công an cấp xã, phường để tuyên truyền, hướng dẫn người dân hoàn tất việc xác thực.

Theo Cục Viễn thông, việc xác thực thuê bao nhằm bảo đảm số điện thoại sau khi đăng ký vẫn do chính chủ sử dụng, qua đó góp phần làm sạch cơ sở dữ liệu thuê bao.

Cục cho biết SIM di động vẫn là một trong những công cụ thường bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện cuộc gọi rác, tin nhắn rác và các hành vi lừa đảo, vì vậy việc rà soát, xác thực thông tin được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế tình trạng này.

Đây là đợt rà soát tiếp theo sau chiến dịch chuẩn hóa thuê bao năm 2023, khi khoảng 6 triệu số điện thoại đã bị các doanh nghiệp viễn thông thu hồi do không đáp ứng quy định về thông tin chính chủ.

Cục Viễn thông khuyến nghị người dân chủ động kiểm tra các số thuê bao đứng tên mình trên ứng dụng VNeID, đồng thời theo dõi thông báo từ doanh nghiệp viễn thông để hoàn tất việc xác nhận trước thời hạn.

Việc chủ động xác minh không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của người sử dụng, hạn chế nguy cơ bị lợi dụng thông tin cá nhân mà còn góp phần xây dựng môi trường viễn thông an toàn, minh bạch, phục vụ quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh việc yêu cầu chuẩn hóa thông tin thuê bao, từ ngày 1/7, Nghị định 174/2024/NĐ-CP cũng bắt đầu áp dụng các chế tài xử phạt đối với hành vi sử dụng giấy tờ của người khác hoặc thông tin không chính xác để đăng ký thuê bao di động. Mức phạt dao động từ 200.000 đồng đến 50 triệu đồng, tùy theo số lượng thuê bao vi phạm.

Nghị định cũng quy định xử phạt đối với trường hợp không cập nhật thông tin khi giấy tờ tùy thân thay đổi, không điều chỉnh thông tin thuê bao theo yêu cầu của nhà mạng hoặc không đề nghị chấm dứt hợp đồng khi không còn sử dụng SIM.