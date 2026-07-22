Khoan xuống vùng nước nông 13 mét, phát hiện mỏ chứa 3,9 tỷ thùng dầu cùng 870 tỷ mét khối khí

Mỏ dầu khí khổng lồ này trở thành bước ngoặt lịch sử cho quốc gia.

Abu Dhabi đang trong giai đoạn then chốt của quá trình chuyển đổi vị thế năng lượng trên bản đồ thế giới. Tháng 7 năm 2026, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã chính thức rời khỏi OPEC, xóa bỏ mọi giới hạn về sản lượng để tập trung vào mục tiêu chiến lược là vượt mức 5 triệu thùng dầu mỗi ngày vào năm tới.

Trong bức tranh đầy tham vọng đó, Abu Dhabi đóng vai trò trung tâm với kế hoạch khai thác tối đa tài nguyên dầu khí để vừa đảm bảo an ninh năng lượng nội địa, vừa củng cố vị thế nhà xuất khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) hàng đầu.

Tâm điểm của chiến lược này chính là Umm Shaif - mỏ ngoài khơi có lịch sử vận hành lâu đời nhất và mang tính biểu tượng nhất của Abu Dhabi.

Mỏ Umm Shaif được phát hiện từ năm 1958, là nơi đặt giếng dầu ngoài khơi đầu tiên của Abu Dhabi. Đến năm 1962, mỏ này chính thức cung cấp những thùng dầu thô cho chuyến xuất khẩu đầu tiên của tiểu vương quốc.

Về mặt địa lý, mỏ Umm Shaif nằm ở vùng nước nông thuộc Vịnh Ba Tư với độ sâu mực nước chỉ khoảng 13 mét. Mặc dù nằm ở vùng nước nông, Umm Shaif lại sở hữu cấu trúc địa chất khổng lồ với trữ lượng dầu thô được xác minh đạt khoảng 3,9 tỷ thùng và trữ lượng khí tại chỗ lên tới 870 tỷ mét khối khí.

Hiện nay, mỏ duy trì sản lượng ổn định khoảng 300.000 thùng dầu mỗi ngày, đóng góp xấp xỉ 5% tổng sản lượng dầu thô hàng ngày của toàn quốc. Quy trình khai thác tại đây được vận hành bởi Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) phối hợp cùng các đối tác chiến lược quốc tế như TotalEnergies, Eni và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC).

Hệ thống hạ tầng bao gồm mạng lưới giàn khoan và đường ống phức tạp, liên tục được hiện đại hóa để thu gom và xử lý tài nguyên trước khi dẫn về đất liền phục vụ tiêu dùng hoặc xuất khẩu ra thị trường toàn cầu.

Bước ngoặt lớn nhất vừa được ghi nhận vào tháng 7 năm 2026 là việc ADNOC cùng các đối tác quốc tế phê duyệt khoản đầu tư khổng lồ trị giá 6,2 tỷ USD để phát triển tầng khí của mỏ Umm Shaif.

Dự án này nhằm mục tiêu giải phóng hơn 17 triệu mét khối khí mỗi ngày, bắt đầu từ năm 2030. Lượng khí này ước tính đáp ứng gần 10% nhu cầu tiêu thụ khí đốt hàng ngày hiện tại của UAE, đóng vai trò then chốt trong việc tự chủ năng lượng.

Theo các phân tích từ CNBC, khoản đầu tư này phản ánh sự cấp bách trong chiến lược khí đốt của Abu Dhabi khi quốc gia này đặt mục tiêu đạt công suất 47 triệu tấn LNG mỗi năm vào năm 2035.

Sự gián đoạn tại eo biển Hormuz - nơi trung chuyển 20% lượng LNG thế giới - cùng với việc thỏa thuận nhập khẩu khí đốt từ Qatar sẽ hết hạn vào năm 2032 đã thúc đẩy ADNOC phải tăng tốc khai thác nguồn lực nội tại.

Việc tái đầu tư vào Umm Shaif không chỉ là bước đi kinh tế mà còn là lá chắn an ninh năng lượng, giúp mỏ này tiếp tục duy trì giá trị chiến lược cho đến tận năm 2059.

Tổng hợp