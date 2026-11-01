Khoan thăm dò hơn 1.800 mỏ, phát hiện 'kho báu' khổng lồ tại láng giềng Việt Nam

Trung Quốc vừa ghi nhận mức tăng đáng kể về trữ lượng vàng, niken, rhenium và nhiều khoáng sản chiến lược khác sau cuộc đánh giá tài nguyên khoáng sản trên phạm vi toàn quốc. Đáng chú ý, trữ lượng rhenium còn lại tăng hơn 200%, trong khi lượng vàng được xác định bổ sung tương đương với quy mô của 50 mỏ lớn.

Theo Tân Hoa Xã, dẫn thông tin từ Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc (MNR), kết quả rà soát cũng cho thấy trữ lượng niken tăng tương đương 30 mỏ lớn. Trong khi đó, tài nguyên của 13 loại khoáng sản chiến lược, bao gồm gali, germani và indi, đều ghi nhận mức tăng đáng kể.

Riêng tài nguyên gali, indi, tantali và vanadi, lượng bổ sung của mỗi loại tương đương hơn 10 mỏ lớn. Đây là những nguyên liệu quan trọng đối với nhiều ngành công nghiệp, từ sản xuất linh kiện điện tử, bán dẫn đến chế tạo vật liệu và công nghệ năng lượng.

Cuộc đánh giá được Trung Quốc triển khai từ năm 2024, tập trung vào 17 loại khoáng sản chiến lược tại hơn 1.800 mỏ đang hoạt động, cùng các khu vực khai thác quy mô vừa và lớn.

Danh mục khảo sát gồm gali, germani, indi, cromit, niken, coban, zirconi, hafni, niobi, tantali, vanadi, đất hiếm, rhenium, kali, vàng, mangan và heli.

Theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, chương trình kéo dài một năm đã xác định thêm các nguồn tài nguyên liên quan, cũng như những mỏ có hàm lượng khoáng sản thấp nhưng có thể khai thác hiệu quả về kinh tế với công nghệ và điều kiện thị trường hiện tại.

Một quan chức của bộ này cho biết kết quả rà soát hỗ trợ việc thực hiện các mục tiêu thăm dò khoáng sản trọng điểm trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025), đồng thời góp phần tăng cường an ninh tài nguyên của Trung Quốc.

Việc bổ sung trữ lượng có ý nghĩa đối với Trung Quốc trong bối cảnh nhiều khoáng sản chiến lược ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với các ngành công nghiệp công nghệ cao, năng lượng và quốc phòng. Khả năng xác định thêm nguồn tài nguyên trong nước cũng giúp mở rộng cơ sở phục vụ hoạt động khai thác và chế biến.

Cùng với kết quả đánh giá trên toàn quốc, Trung Quốc cũng công bố phát hiện một mỏ cát zircon lớn tại huyện Bạch Thành, thuộc địa khu Aksu, khu tự trị Tân Cương ở phía Tây Bắc nước này.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), quy mô tài nguyên zircon được xác nhận tại đây tương đương hơn 40 mỏ lớn. Mỏ hafni đi kèm cũng được xếp vào nhóm có quy mô siêu lớn.

Zirconium và hafni là hai kim loại có vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực công nghệ cao. Zirconium có nhiệt độ nóng chảy cao, khả năng chống ăn mòn và tiết diện hấp thụ neutron thấp, phù hợp để chế tạo lớp vỏ thanh nhiên liệu trong lò phản ứng hạt nhân cũng như các hợp kim chịu nhiệt phục vụ ngành hàng không vũ trụ.

Trong khi đó, hafni thường xuất hiện cùng zirconium trong tự nhiên, có mật độ và nhiệt độ nóng chảy cao. Kim loại này được sử dụng để sản xuất thanh điều khiển trong lò phản ứng hạt nhân, động cơ tên lửa và các tấm chắn nhiệt của tàu vũ trụ.

Đáng chú ý, nguồn tài nguyên zirconium trên thế giới phân bố không đồng đều. Australia hiện nắm giữ khoảng 70% trữ lượng toàn cầu, trong khi tỷ trọng của Trung Quốc chưa đến 1%.

Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc đánh giá phát hiện mới tại Tân Cương có thể giúp lấp khoảng trống trong hoạt động thăm dò các mỏ zirconium-hafni quy mô siêu lớn trong nước, qua đó cải thiện khả năng bảo đảm nguồn cung hai kim loại chiến lược này.

Bước sang Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), Trung Quốc cho biết hoạt động thăm dò khoáng sản đã ghi nhận thêm một số kết quả đáng chú ý.

Tại tỉnh An Huy, miền Đông nước này, các hoạt động thăm dò đồng-vàng tại khu vực Chating ghi nhận bước đột phá mới. Trong khi đó, tại Zhugongtang, thành phố Bijie, tỉnh Quý Châu, các nhà địa chất phát hiện mỏ chì-kẽm siêu lớn, có thân quặng dày và hàm lượng cao, nằm hoàn toàn dưới lòng đất.