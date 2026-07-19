Khoan sâu xuống đáy biển, phát hiện mỏ dầu khí trữ lượng khoảng 195 triệu thùng

Phát hiện mỏ dầu khí mới ước tính 5.000 thùng dầu có thể khai thác mỗi ngày.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) cùng tập đoàn năng lượng OMV của Áo vừa tuyên bố mỏ dầu Essar đủ điều kiện khai thác thương mại, đánh dấu thêm một bước tiến trong nỗ lực khôi phục ngành công nghiệp dầu khí của quốc gia Bắc Phi sau nhiều năm chìm trong xung đột.

Theo thông báo từ NOC, mỏ dầu khí Essar được OMV phát hiện sau khi khoan giếng thăm dò B1-106/4 và hoàn tất quá trình đánh giá kế hoạch phát triển. Dựa trên kết quả thẩm định, NOC đã chính thức xác nhận dự án có tính khả thi về mặt thương mại.

Ước tính, mỏ Essar chứa khoảng 195 triệu thùng dầu khí tại các tầng chứa Sabil trên và Sabil dưới. Khi đi vào khai thác, mỏ dự kiến đạt sản lượng khoảng 5.000 thùng dầu mỗi ngày.

Việc phát triển mỏ sẽ do Công ty Zueitina Oil Operations đảm nhiệm. Theo NOC, nhờ nằm gần hệ thống hạ tầng dầu khí hiện hữu, dự án có thể nhanh chóng được đưa vào khai thác, giúp rút ngắn thời gian phát triển và tối ưu chi phí đầu tư.

Phát hiện mới diễn ra trong bối cảnh Libya đang đẩy mạnh thu hút các tập đoàn năng lượng quốc tế nhằm khôi phục ngành dầu khí – lĩnh vực giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế nước này.

Sau nhiều năm nội chiến và bất ổn chính trị khiến hoạt động khai thác bị gián đoạn, Libya đã nối lại các chương trình cấp phép thăm dò dầu khí quy mô lớn. Năm ngoái, nước này khởi động vòng đấu thầu thăm dò dầu khí đầu tiên sau 18 năm. Trước đó, vòng đấu thầu gần nhất được tổ chức vào năm 2007, bốn năm trước khi chính quyền của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi sụp đổ và đất nước rơi vào xung đột kéo dài.

Đến tháng trước, NOC tiếp tục ký các thỏa thuận thăm dò và chia sẻ sản phẩm với hàng loạt tập đoàn năng lượng quốc tế như Repsol, Turkish Petroleum, Eni, QatarEnergy và MOL. Đây được xem là chiến dịch cấp phép quy mô lớn đầu tiên của Libya trong gần hai thập kỷ, phản ánh quyết tâm đưa các "ông lớn" dầu khí quay trở lại quốc gia này.

Song song với việc thu hút đầu tư mới, sản lượng khai thác của Libya cũng đang trên đà phục hồi. Hiện nước này sản xuất khoảng 1,4 triệu thùng dầu mỗi ngày, mức cao nhất trong hơn 10 năm qua.

Chính phủ Libya đặt mục tiêu nâng sản lượng lên 1,6 triệu thùng/ngày vào cuối năm nay và hướng tới mốc 2 triệu thùng/ngày trong những năm tới, qua đó củng cố vị thế là nhà sản xuất dầu lớn thứ hai của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tại châu Phi.

Việc mỏ Essar được xác nhận có thể khai thác thương mại được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung mới cho Libya, đồng thời góp phần hiện thực hóa tham vọng khôi phục ngành năng lượng và gia tăng sức hút đối với các nhà đầu tư quốc tế sau nhiều năm gián đoạn vì bất ổn chính trị.